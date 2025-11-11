SSG닷컴-이마트 힘모아 상품·가격·배송 경쟁력 키운다

SSG닷컴은 이마트와의 시너지를 바탕으로 상품·가격·배송 등 온라인 장보기 핵심 경쟁력을 강화하겠다고 11일 밝혔다.

회사는 ▲통합 매입 ▲대형 기획전 공동 추진 ▲배송 서비스 고도화 등 이마트와의 협업을 확대해 ‘온라인 이마트’로서의 정체성을 공고히 할 방침이다.

이를 알리기 위해 SSG닷컴은 ‘SSG.COM 신선은 이마트로부터’를 슬로건으로 한 브랜딩 캠페인을 시작한다. 추억의 만화 캐릭터 영심이·경태의 대사를 통해 이마트가 30년 이상 쌓아온 상품 매입, 운영 노하우를 SSG닷컴 온라인 장보기 서비스에 구현했다는 점을 표현했다.

(사진=SSG닷컴)

예를 들어 ‘천혜향 신선하다. 언제 제주도까지 다녀왔니?’, ‘딸기 신선하다. 언제 농장까지 다녀왔니?’ 등 영심이의 질문에 영태가 ‘오늘 이마트몰에서 온 건데?’라고 답변하는 식이다.

SSG닷컴은 이번 캠페인을 통해 이마트몰 온라인 장보기 서비스의 핵심 경쟁력인 ‘신뢰도’가 이마트에서 비롯된다는 점을 강조한다는 계획이다.

또 신규 광고에는 SSG닷컴이 진행 중인 ‘100% 당첨 출석 체크 룰렛 이벤트’에 참여할 수 있는 QR코드가 포함됐다. 참여는 매일 1회 가능하며, 추첨을 통해 장보기 지원금과 다양한 경품이 제공된다.

이명근 SSG닷컴 영업본부장은 “이마트 상품을 온라인에서 구매할 수 있다는 점이 SSG닷컴의 본원적 경쟁력”이라며 “온라인에서만 만나볼 수 있는 단독 상품도 꾸준히 소개할 계획”이라고 말했다.