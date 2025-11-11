SSG닷컴-이마트 힘모아 상품·가격·배송 경쟁력 키운다

SSG닷컴은 이마트와의 시너지를 바탕으로 상품·가격·배송 등 온라인 장보기 핵심 경쟁력을 강화하겠다고 11일 밝혔다.
회사는 ▲통합 매입 ▲대형 기획전 공동 추진 ▲배송 서비스 고도화 등 이마트와의 협업을 확대해 ‘온라인 이마트’로서의 정체성을 공고히 할 방침이다.
이를 알리기 위해 SSG닷컴은 ‘SSG.COM 신선은 이마트로부터’를 슬로건으로 한 브랜딩 캠페인을 시작한다. 추억의 만화 캐릭터 영심이·경태의 대사를 통해 이마트가 30년 이상 쌓아온 상품 매입, 운영 노하우를 SSG닷컴 온라인 장보기 서비스에 구현했다는 점을 표현했다.
예를 들어 ‘천혜향 신선하다. 언제 제주도까지 다녀왔니?’, ‘딸기 신선하다. 언제 농장까지 다녀왔니?’ 등 영심이의 질문에 영태가 ‘오늘 이마트몰에서 온 건데?’라고 답변하는 식이다.
SSG닷컴은 이번 캠페인을 통해 이마트몰 온라인 장보기 서비스의 핵심 경쟁력인 ‘신뢰도’가 이마트에서 비롯된다는 점을 강조한다는 계획이다.
관련기사
- SSG닷컴, 주말 장보기 기획전 강화…3일간 특가 행사2025.11.07
- SSG닷컴 "첫 팝업 ‘미지엄’, 5일간 1만2천여 명 찾아"2025.10.24
- "식품·뷰티 없는 게 없네"…밖으로 나온 SSG닷컴 ‘미지엄’ 가보니2025.10.15
- SSG닷컴, ‘쓱 신선 페스타’ 개최…신선식품 최대 50%할인2025.09.10
또 신규 광고에는 SSG닷컴이 진행 중인 ‘100% 당첨 출석 체크 룰렛 이벤트’에 참여할 수 있는 QR코드가 포함됐다. 참여는 매일 1회 가능하며, 추첨을 통해 장보기 지원금과 다양한 경품이 제공된다.
이명근 SSG닷컴 영업본부장은 “이마트 상품을 온라인에서 구매할 수 있다는 점이 SSG닷컴의 본원적 경쟁력”이라며 “온라인에서만 만나볼 수 있는 단독 상품도 꾸준히 소개할 계획”이라고 말했다.