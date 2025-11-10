나스미디어, 3분기 영업익 38억원...전년비 32.2%↓

KT나스미디어는 지난 3분기 매출 312억원, 영업이익 38억원을 기록했다고 10일 밝혔다.

매출은 전년 동기 대비 20.3% 늘었지만, 영업이익은 32.2% 감소한 수치다. 직전 분기와 비교하면 매출은 18.7%, 영업이익은 43.6% 성장하며 회복세를 보였다.

사업부문별로 디지털광고Biz부문 매출이 전년 동기 대비 8.2% 감소한 123억원을 기록했다. 넷플릭스, 티빙에 이어 쿠팡플레이가 광고형 요금제를 도입하며 OTT향 광고 취급고는 견조한 성장세를 유지했으나, 주요 광고주의 마케팅 비용 통제 기조와 매체 수수료율 하락 영향으로 전년 대비 역성장했다.

한 플랫폼광고Biz부문은 성과형(구매전환) 광고 플랫폼인 NAP CPS 물량 증가와 옥외광고플랫폼 취급고 성장으로 전년 동기 대비 매출이 50%이상 증가한 189억원을 기록하며, 분기 기준 최대 매출 성과를 냈다. 이는 분기 기준 최대였던 ‘23년 3분기 149억원 대비 27% 성장한 수치다.

박평권 KT나스미디어 대표이사는 “3분기는 플랫폼 사업 외연 확장에 따른 비용 증가로 수익성이 둔화됐지만, 향후 비용 효율화와 운영 고도화를 통해 수익성을 제고할 것”이라며, “높은 시장 선호도를 보이고 있는 옥외 광고 플랫폼 사업의 확장과 더불어 AI 기반 플랫폼 역량을 강화해 지속적인 성장을 이어가겠다”고 말했다.