포티투마루, 직원 AI윤리 의식 제고...IAAE와 협력

생성형 AI 스타트업 포티투마루(42Maru, 대표 김동환)는 10일 서울 서초구 포티투마루 본사에서 국제인공지능윤리협회(IAAE, 이사장 전창배)와 함께 임직원을 대상으로 ‘생성형 AI 윤리 교육’을 진행했다고 밝혔다.

이번 교육은 방송미디어통신위원회와 한국지능정보사회진흥원(NIA, 원장 황종성)이 주관하는 '미래 사회의 경쟁력, 인공지능 윤리 교육'의 일환으로 진행됐다. 생성형 AI 기술을 핵심으로 하는 기업인 포티투마루는 2023년 NIA와 IAAE가 주관한 교육을 시행한 데 이어 2년 만에 내부 직원들을 대상으로 한 AI 윤리 교육을 다시 진행, 기술 발전 속도에 맞춰 윤리적·사회적 책무도 함께 다하겠다는 의지를 다졌다.

국제인공지능윤리협회(IAAE) 전창배 이사장이 교육을 하고 있다.

교육은 '생성형 AI의 업무 활용 실습 및 윤리적 활용법'을 주제로 생성형 AI에 대한 기술적 접근과 인공지능 윤리의 개념에 대한 이해를 높이는 것 등을 다뤘다. 특히 챗GPT, 클로드(Claude) 등 생성형 AI의 직장인 업무 활용법과 생성형 AI 윤리 주요 내용 및 이슈(편향성, 환각 현상, 저작권 등)와 윤리 가이드라인을 다뤄 실무 역량과 윤리적 분별력을 동시에 강화하는데 초점을 뒀다.

한편 포티투마루는 2023년 교육 당시, AI 윤리 5대 문제(편향성, 오류와 안전성, 악용·오용, 개인정보 침해, 저작권 침해)에 대한 특강을 진행하며 이미 AI 윤리 문제에 대한 선제적인 접근을 강조한 바 있다.