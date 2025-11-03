포티투마루, AX 도약 전략 제시...국회 AI정책포럼 열려

생성형 AI 스타트업 포티투마루(42Maru, 대표 김동환)가 3일 국회의원회관 제3세미나실에서 AI휴먼소사이어티 1주년을 맞이해 열린 ‘국회 AI 정책포럼’에서 주제 발표, 'AI-AX(AI Transformation)' 도약 전략을 제시했다.

이번 포럼은 '미·중 AI 패권 경쟁과 국내 AI-AX 도약 전략: 피지컬 AI 중심으로'를 주제로, 더불어민주당 정동영 의원, 조승래 의원, 국민의힘 최형두 의원이 공동 주최했다. (사)AI휴먼소사이어티, 서울대 AI연구원, 한국지능정보사회진흥원(NIA, 원장 황종성), 정보통신산업진흥원(NIPA, 원장 박윤규), 연합뉴스TV, 디지털타임스가 공동 주관했다.

포티투마루 김동환 대표는 AI휴먼소사이어티 이사장 겸 공동회장이다. 그는 환영사를 전한 후, 주제 발표자로 나서 피지컬AI로 대표되는 글로벌 AI 트렌드 속에서 국내 기업들이 AX(AI 전환)를 통해 어떻게 경쟁력을 확보하고 도약할 수 있을지에 대한 구체적인 전략을 제시했다. 또 박태웅 한빛미디어·녹서포럼 의장과 이재욱 서울대 AI연구원장의 발표가 진행됐고, 과학기술정보통신부 박태완 국장, NIA 장경미 부원장, SKT 이영탁 부사장, 법무법인 린 구태언 변호사 등 관계 기관 및 산업계 전문가들이 종합토론을 했다.

AI휴먼소사이어티는 산·학·연 등 AI 생태계의 다양한 전문가들이 모여 AI와 사람이 조화롭게 공존하며, 더 풍요로운 미래를 만들어 나가는 것을 목표로 한 비영리 사단법인이다. AI기업 임원, 벤처스타트업 창업자, 교수, 연구자, 전현직 언론인 등이 회원으로 참여하고 있다. 특히 소사이어티는 산학연정 AI현장을 순회하는 ‘현장 포럼'을 개최, AI 기술 및 AX 응용 분야에 대한 최신 동향을 접하고 AI 혁신 생태계를 활성화하기 위한 방안을 모색한다.

포티투마루 김동환 대표는 “AI 기술이 단순 소프트웨어 영역을 넘어 피지컬 AI로 확장하는 현 시점에서, 국내 기업들은 실질적인 AX 전략을 통해 기술 격차를 추격함과 동시에 글로벌 경쟁우위를 만들어가야 한다”면서 “이번 국회 포럼을 통해 AI 패권 경쟁 속에서 대한민국 AI 산업이 나아가야 할 정책적, 기술적 방향을 제시하고 논의를 통해 실행 가능한 전략으로 발전시켜 실전형 AI로 국가 경쟁력 강화에 기여할 것”이라고 강조했다.