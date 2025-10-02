포티투마루, AX 리더십 '증명'…공공·민감 성공사례로 '미래 청사진' 제시

포티투마루(42Maru)가 '인공지능(AI) 페스타 2025'에서 기술의 나열이 아닌 실제 국가 핵심 인프라에 적용된 성공 사례를 전면에 내세우며 AI 전환(AX)의 새로운 해법을 제시했다.

포티투마루는 2일 서울 코엑스에서 열린 'AI페스타'에서 AI 도입을 고민하는 기업과 기관들에게 가장 현실적인 청사진을 제공하며 관람객들의 높은 관심을 받았다.

이 회사는 지난 30일 행사 개막식 이후로 사흘간 전시 부스에서 자체 기술력이 대한민국의 현재와 미래를 관통하는 핵심 공공 AX 프로젝트에서 어떻게 구현되는지를 집중적으로 소개했다. 부스에서 가장 주목받은 것은 여러 정부 부처의 데이터 사일로를 허물고 시너지를 창출하는 '범정부 초거대 AI 공통기반 플랫폼'이었다. 이는 데이터 기반의 과학적 정책 수립을 지원하는 핵심 국가 단위 프로젝트다.

국가 안보의 심장부인 국방 분야에서의 활약도 돋보였다. 수만 페이지의 국방 규격과 무기체계 데이터를 AI가 학습해 미션 크리티컬한 국방 인텔리전스를 고도화하는 '국방 AI 솔루션'은 군수사령부와 방위사업청에서 이미 그 성능을 입증받았다.

나아가 AI 기술의 사회적 활용 가능성을 제시한 '전국민 AI 심리케어 플랫폼'부터 도시 데이터를 기반으로 교통·환경 등 지역 문제를 해결하는 '부산광역시 특화 서비스'에 이르기까지, 포티투마루의 기술은 중앙정부에서 지자체, 그리고 국민 개개인의 삶까지 폭넓게 맞닿아 있었다.

이러한 포티투마루의 성공 사례들은 모두 환각 없는 AI를 구현하는 독자 기술인 검색증강생성(RAG42), 기계독해(MRC42)와 '작은 성공부터 시작하라'는 실용적 AX 철학이 유기적으로 연결된 결과물이다.

부스 현장에서 만난 김동환 대표는 이러한 '증명 우선' 전략이 국내 AI 산업의 미래와 직결된다고 강조했다. 그는 "AX는 한번 도입하면 기업의 데이터와 업무 문화가 종속돼 5~10년간 바꾸기 어려운 '잠금 효과'가 발생한다"며 "지금이 바로 미국, 중국 거대 기업들에 맞서 국내 AX 시장의 주도권을 잡아야 할 골든타임"이라고 강조했다.

이어 "자칫 이 시기를 놓쳐 외산 플랫폼에 시장을 내주면 우리가 아무리 좋은 AI 엔진을 만들어도 기회조차 얻지 못하는 상황이 올 수 있다"고 경고했다.

부스를 찾은 한 공공기관 관계자는 "뜬구름 잡는 기술 시연이 아닌 실제 비즈니스 운영에 접목할 수 있는 '살아 있는 AI'라는 점에 높은 신뢰가 간다"며 "특히 여러 성공 사례를 통해 AI 도입의 시행착오를 줄일 수 있는 현실적인 방안을 얻었다"고 평가했다.

전시 부스를 안내한 포티투마루 관계자는 "이번 전시는 우리의 기술력을 자랑하기보다 고객이 어떻게 성공할 수 있는지를 보여주는 데 집중했다"며 "AI 도입의 성패는 기술의 화려함이 아닌, 실제 현장의 문제를 얼마나 안정적으로 해결하느냐에 달려있다"고 말했다.

이어 "대한민국 기업과 기관들이 가장 신뢰할 수 있는 AX 파트너가 되는 것이 우리 목표"라고 밝혔다.