알프스에 유리 야영숙소 만든다..."눈꽃 절경이 눈앞에"

인공 구조물과 자연을 창의적으로 결합한 디자인으로 유명한 이탈리아 디자인 업체 CRA(Carlo Ratti Associati)가 알프스 산맥에 독특한 야영지(비박소)를 설계해 주목을 받고 있다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 9일(현지시간) 보도했다.

전통적인 산악 야영지는 단순하고 튼튼한 구조물로 흐린 날씨에도 눈에 띄도록 밝은 색상을 띠는 경우가 많다. 악천후 때 등반가를 보호하기 위한 벽 역할을 하는 최소한의 피난처이기 때문이다.

알프스 산맥에 독특한 디자인의 비박소가 들어설 예정이다. (사진=CRA)

게다가 비박소는 현장에서 직접 건설하는 경우가 많아 단순한 구조로 되어 있다. 열악한 고지대 환경에서 제한된 도구와 자재로 조립해야 하는 만큼 실용성이 최우선 고려된 단순한 디자인이 일반적이다.

하지만, CRA는 산에서 직접 짓는 대신, 다른 곳에서 제작한 뒤 공중으로 운송해 설치하는 방식을 채택했다. 덕분에 실용성 뿐 아니라 미적 요소까지 고려할 수 있었다.

카를로 라티 CRA 공동 설립자는 "안타깝게도 오늘날 산악 야영지는 아름다운 알프스 산맥 위에 착륙한 비행선처럼 보이는 경우가 많다. 하지만 우리는 정반대의 접근 방식을 취했다. 주변 환경과 최대한 조화를 이루는 구조물을 만드는 것"이라고 설명했다.

이 산악 야영지는 거대한 유리 외관을 갖추고 있다. (사진=CRA)

그는 또 "20세기 이탈리아 위대한 건축가 지오 폰티는 ‘건축은 수정과 같다'라고 말했다"면서 "우리는 이 말을 문자 그대로 받아들여 디지털 제작 기술을 활용하여 마치 알프스 산맥을 형성하는 자연 암석의 일부인 것처럼 야영지를 설계했다"고 덧붙였다.

이 구조물은 교차 적층 목재, 금속, 에어로젤로 만들었으며, 아름다운 산 전망을 감상할 수 있는 거대한 유리 외관을 자랑한다. 디자이너들은 이 곳이 단순히 안전한 쉼터를 넘어, 등산객들이 자연에 온전히 몰입할 수 있는 지속 가능하고 오래 지속되는 공간을 만들고자 노력했다.

이 곳은 악천후 상황에서도 잘 보일 수 있도록 자동으로 빨간 불빛이 나온다. (사진=CRA)

또, 에너지와 자재에 대한 순환적 활용 개념을 도입했다. 5kW 태양광 발전 시스템과 에너지 저장장치가 설계돼 모든 기본적인 전력 수요를 충족할 수 있으며, 공기 응축 시스템을 통해 매일 몇 리터의 식수를 생산할 수 있다. 여기에 안정적인 와이파이 연결도 제공된다.

게다가, 가시성이 낮은 악천후 상황에서는 자동으로 붉은색 조명이 켜져 등반가들이 멀리서도 이곳의 위치를 확인할 수 있다. 내부는 총 9명이 머물 수 있으며 침실, 조리시설 등 다양한 시설로 구분되어 있다.

해당 프로젝트는 2026년 동계 올림픽 기간 처음 선보인 후, 이후 이탈리아 알프스 산맥으로 항공기를 통해 운송돼 설치될 예정이다. 아직 최종 설치 위치는 공개되지 않았지만, CRA는 안전성, 접근성, 그리고 환경적 조화를 모두 고려해 부지를 선정할 계획이다.