[영상] 22층 빌딩 높이서 스케이트보드 질주…"세계 기록 경신"

브라질 스케이트 보드계의 전설 산드로 디아스가 22층 빌딩에서 스케이트 보드를 타 2개의 세계 기록을 경신했다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

올해로 50세가 된 디아스는 약 60m 높이에서 스케이트 보드를 타고 질주해 최대 시속 103.8km의 놀라운 속도를 기록했다. 고속도로를 달리는 자동차와 맞먹는 속도로 달린 셈이다.

스케이트 보드계의 전설 산드로 디아스가 22층 높이의 빌딩에서 스케이트 보드를 타 2개의 세계 기록을 경신했다. (영상=뉴아틀라스 유튜브)

지난 9월 25일 브라질 포르투 알레그리에서 열린 '레드불 빌딩 드롭' 행사에서 그는 ▲가장 높은 곳에서 스케이트보드를 타고 하강 ▲가장 빠른 속도 등 스케이드 보드 두 개 부문 공식 세계 기록을 세웠다.

지상 55m 높이에서 떨어진 산드로 디아스 (사진=레드불)

레드불은 "디아스는 지상 55m 높이에서 시작해 약 70m 지점까지 높이를 높이며, 거의 수직에 가까운 대형 램프의 벽을 완벽하게 제어하며 돌파했다”며, "이번 기록은 수십 년간 쌓아온 그의 경험과 스케이트보딩에 대한 헌신을 증명하는 것으로 50세라는 그의 나이는 한계가 아니며, 계속해서 스케이트보딩의 한계를 뛰어넘고 있다"고 설명했다.

관련기사

사진=레드불

이번 행사가 열린 건물은 높이 88.91m에 달하는 정부 청사다. 이 건물은 독특한 곡선 형태 때문에 오랫동안 스케이트 커뮤니티에서 전설적인 곳으로 알려져 있다.

다만, 외벽 콘크리트는 수십 년간 비바람에 노출돼 균열과 풍화가 심해 고속 주행에 위험 요소가 많았다. 이에 행사 준비 과정에서 건물 외벽 곡선을 따라 합판 패널을 덧대는 등 약 한 달간의 보강 작업이 진행됐다.