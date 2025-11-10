셀트리온홀딩스, 셀트리온 주식 3382억원 추가 매입 결정

셀트리온그룹 지주회사(이하 지주사)인 셀트리온홀딩스(이하 홀딩스)가 셀트리온 주식을 대규모로 매입하는 가운데 약 3천382억원 규모의 추가 주식 매입을 단행한다고 10일 밝혔다.

홀딩스는 지난 7월 수익성을 개선하고 자회사 기업가치를 제고하기 위한 대규모 셀트리온 주식 매입 계획을 발표한 이후 매입 규모는 8천741억원에 달한다. 올해 들어 지난달까지 매입한 셀트리온 주식은 5천359억원에 달하며, 이번에 추가로 약 3천382억원 규모의 주식을 매입을 결정한 것이다.

홀딩스의 이번 주식 추가 매입 결정은 셀트리온의 성장 가능성을 높게 평가한 투자 판단 조치로 내재 가치보다 과도하게 저평가된 자회사에 대한 과감한 투자를 통해 주주가치 제고는 물론 지분 확대를 통해 예상되는 배상 확대 등 수익성 확보에도 적극 나설 방침이라고 회사 측은 전했다.

자회사 셀트리온은 올해만 9차례에 걸쳐 약 8천500억원 규모의 자사주를 매입했고, 약 9천000억원 규모의 자사주를 소각했다. 여기에 서정진 셀트리온그룹 회장이 지난 7월 약 500억원, 셀트리온 임직원들도 약 400억원 규모의 우리사주 매입에 동참한 바 있으며, 계열사 셀트리온스킨큐어 약 500억원 규모로 셀트리온 주식을 매입했다.

이번 홀딩스의 추가 주식 취득까지 완료되면 그룹 전체에 걸쳐 올해에만 약 1조 8천500억원 규모의 셀트리온 주식 매입을 진행하게 된다.

한편 셀트리온은 지난 3분기 연결기준으로 매출액 1조 290억원, 영업이익 3014억원의 호실적을 기록했다.

매출원가율은 지난 2023년 12월 셀트리온헬스케어(소멸법인)와의 합병 직후 63% 수준에서 지속적으로 개선돼 올해 3분기 기준 30%대로 진입했는데, 이는 고원가 재고 소진 등 합병 영향을 완전 해소했다는 의미로 향후 실적 개선은 더욱 가속화될 것으로 전망된다고 회사 측은 전했다.

홀딩스는 셀트리온의 실적 성장세가 뚜렷한 만큼 곧 시장에서 기업가치를 정상적으로 평가받을 수 있을 것이라 판단하고 있으며, 향후 시장이 안정화 될 경우 지주사의 사업구조 개편과 자본 효율화를 위해 시장의 부담을 최소화하는 방식으로 올해 하반기 신규 매입한 주식의 매각 시점을 결정한다는 계획이다.

셀트리온그룹 관계자는 “합병 과정에서 발생했던 일시적 이익압박 요인이 2025년 3분기까지 반영되고 대부분 해소될 전망이기 때문에 이번 취득이 사실상 마지막 단계가 될 것으로 예상한다”며 “다만 향후 시장 변동성이 과도하게 커지거나 비정상적 공매도 흐름이 지속될 경우 추가 취득 가능성도 열어두고 탄력적으로 검토할 계획”이라고 밝혔다.