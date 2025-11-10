국내 대표 PR 컨설팅 그룹인 프레인글로벌은 전 세계 33개국 PR 회사들과 함께 글로벌 PR 에이전시 연합인 'PGA플러스'를 공식 출범했다고 10일 밝혔다.

PGA플러스는 국내 PR 기업이 주도한 첫 글로벌 PR 얼라이언스로 아시아·유럽·미주를 대표하는 현지 PR회사들이 하나의 팀처럼 유기적으로 협업해 본격적인 해외 PR·마케팅 서비스를 제공한다.

프레인글로벌은 국내외 기업들의 글로벌 커뮤니케이션 수요에 대응하기 위해 2022년부터 3년 이상 해외 파트너십(MOU)을 체결하며 네트워크를 구축해왔다. 이번 출범으로 아시아·유럽·북미·중동·남미 등 세계 주요 지역 PR 전문가들이 하나로 연결됐다.

프레인글로벌, 글로벌 PR 얼라이언스 'PGA플러스' 출범 (사진=프레인글로벌)

이번 얼라이언스에는 유럽·미주 지역의 ▲독일 서비스플랜 PR & 컨텐츠 ▲프랑스 진 ▲영국 더블유 커뮤니케이션즈 ▲미국 보스파 ▲남미 라탐 인터섹트 PR 등이 참여했다.

아시아·중동 지역에서는 ▲일본 써니사이드업 ▲대만 엘리트PR ▲인도네시아 인케마리스 ▲아랍에미리트 나인야즈 커뮤니케이션즈 등 각국을 대표하는 전문 PR회사가 합류했다.

PGA플러스는 각 사의 현지 미디어 네트워크, 마케팅 인프라, PR 전문성을 결합해 국내외 기업 및 스타트업에 현지 맞춤형 글로벌 PR·마케팅 솔루션을 제공할 계획이다.

'원 네트워크, 원팀' 전략 아래 30여 개국의 에이전시가 실시간으로 협력함으로써, 고객사는 해외 진출 시 현지화에 최적으로 고도화된 커뮤니케이션을 구현할 수 있다.

프레인글로벌은 올해 안에 PGA플러스 참여국을 50개국 이상으로 확대하고, 미국과 싱가포르에 해외 지사 설립도 추진할 예정이다.

김평기 프레인글로벌 대표는 "향후 글로벌 네트워크와 프로젝트 경험을 바탕으로 기업 PR뿐 아니라 스포츠·엔터테인먼트 등 콘텐츠 산업 전반에서 활동 무대를 세계로 넓혀가겠다"라고 포부를 밝혔다.

프레인글로벌은 그간 해외 제휴사들과 협업해 유럽, 미국, 아시아 등에서 다수의 PR 프로젝트를 수행해 왔다. 이러한 성과들을 인정받아 CJ 제일제당 비비고 해외 PR 프로젝트로2024 한국PR대상을 수상하는 등 글로벌 PR 역량을 입증해왔다.