샤오미 전기매트가 4만원?…"집먼지 진드기 99.9% 퇴치"

샤오미가 음성 제어 기능과 집 먼지 진드기 퇴치 기능을 갖춘 전기 매트를 선보였다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 9일(현지시간) 보도했다.

지난 10월 말 출시된 ‘미지아 스마트 전기 담요(Mijia Smart Electric blanket)’는 매트리스 위에 덧씌우는 제품으로 엄밀히 말하면 몸을 덮는 담요라기 보다는 전기매트에 가깝다.

샤오미가 4만원도 안 되는 가격에 스마트 전기 담요를 선보여 주목되고 있다. (사진=샤오미)

이 제품은 4겹 폴리에스터 소재로 돼 있으며, 벨벳 같은 부드럽고 촉감을 자랑한다. 발열체는 특수 절연 처리된 이중 나선형 전선으로 구성됐으며 4겹 사이 원단 속에 들어가 있어 몸에 닿아도 전선이 느껴지지 않도록 설계됐다. 소재는 내구성이 뛰어나고 전선은 구부림에 강하며 80W의 출력으로 빠르게 가열된다.

이 매트는 세탁기 세탁은 불가능하나, 70 °C 살균 모드로 설정하면 매트를 깨끗하게 할 수 있다. 물론, 살균 모드 설정 시 담요 위에 누워서는 안 된다. 샤오미는 이 기능을 계절 마다 최소 1번씩 사용할 것을 권장하며, 이를 통해 집 먼지 진드기의 최대 99.9% 제거할 수 있다고 밝혔다.

또, 전기 담요에서 일어날 수 있는 위험을 차단한 8단계 안전 보호 시스템이 적용됐다. 여기에는▲과열 및 합선락 방지 ▲화상 방지 ▲감전 보호 ▲어린이 보호 잠금 기능 등이 포함된다. 6단계 온도 조절이 가능하며, 담요를 최고 설정에서 1시간 동안 연속 작동하면 온도가 자동으로 낮아지며, 실수로 켜둔 상태로 15시간 동안 사용하지 않으면 자동으로 꺼지는 대기 모드도 있다.

이중 온도 조절 기능도 갖춰 신체의 각 부위별로 개별 난방이 가능하다. 이 기능은 밤마다 발이 차가운 분들에게 적합하다고 해당 매체는 전했다.

또, 화면이 있는 디지털 리모컨 외에도, 모바일 앱이나 음성 제어를 통해 매트를 조작할 수 있다. 와이파이를 통해 ‘샤오AI’ 음성 비서에 연결되며, "담요 온도를 30도로 맞춰 줘" 또는 "담요 꺼 줘"와 같은 기본 명령에 응답한다.

이 담요는 중국 크라우드펀딩 플랫폼 유핀(Youpin)에서 처음 소개돼 25달러(약 3만 6천원)에 구매할 수 있었다. 예상 소매가는 34달러(약 5만원)다. 중국 내 배송은 10월 24일에 시작됐으나 글로벌 시장 출시 시기는 아직 알려지지 않았다.