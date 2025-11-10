알미디아, '지스타 2025'서 글로벌 게임 비즈니스 위한 현장 이벤트 개최

애드테크 기업 알미디아는 오는 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 개최되는 '지스타 2025'를 맞아 다채로운 현장 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

알미디아는 지스타에서 ▲커피챗 라운지 'Switch ON: Vibe Check' ▲미니 세미나 'Switch ON: Insight Check' ▲네트워킹 파티 'Switch OFF: Night Check' 등 3가지 콘셉트의 행사를 기획했다.

먼저 13일부터 14일까지 양일간 할리스 부산센텀시티점에서 알미디아와 글로벌 마케팅 측정 및 데이터 분석 기업인 앱스플라이어가 공동 주최하는 커피챗 라운지 'Vibe Check'를 통해 게임 비즈니스 노하우와 성장 팁, 업계 인사이트를 공유하는 시간을 마련한다. 신청을 통해 현장을 찾는 참석자들에게는 무료 커피와 다과, 원하는 문구를 각인할 수 있는 특별한 선물을 제공할 예정이다.

알미디아 지스타 2025 행사.

지스타 개막일인 13일 저녁에는 알미디아, 앱스플라이어, 페이먼트월, 민티그럴이 공동 주최하는 네트워킹 파티 'Switch OFF: Night Check'가 열린다. 글로벌 게임 업계 주요 인사들이 모이는 이 행사에서는 자유로운 교류와 함께, 아이폰 17 등 경품이 걸린 미션 이벤트가 진행될 예정이다.

또한, 14일 오후 할리스에서 진행되는 미니 세미나 'Insight Check'에서는 업계 전문가 퍼브매틱, 페이먼트월, 그리고 게이밍 인플루언서 김성회의 G식백과가 직접 연사로 참여해 글로벌 시장 성공 전략을 전한다.

본 세미나에는 김단아 알미디아 게임 그로스 매니저, 강대훈 앱스플라이어 시니어 AE, 최수인 퍼브매틱 고객 성공 매니저, 김현정 페이먼트월 시니어 파트너십 매니저, 박소연 앱스플라이어 고객 성공 매니저, 김성회의 G식백과 등 업계 전문가들이 연사로 참여한다.

이동훈 알미디아 한국 지사장은 "지스타는 전 세계 게임 산업이 한자리에 모여 서로의 비전을 나누는 특별한 자리"라며, "알미디아 역시 이번 현장을 통해 국내외 파트너들과 함께 미래의 성장 기회를 모색하고, 한국 게임 업계의 글로벌 도약을 응원하겠다"고 전했다.