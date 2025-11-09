쿠팡, 대규모 패션 할인전 ‘쿠패세’ 마련

쿠팡은 하반기 결산 대규모 패션 할인전 ‘쿠패세(쿠팡패션세일)’을 마련한다고 9일 밝혔다.

오는 10일부터 16일까지 진행하는 이번 행사에서는 ▲의류 ▲속옷 ▲신발 ▲가방 ▲잡화 등 패션 전 카테고리의 인기 로켓배송 및 판매자로켓 상품 2만4천여 종을 특가에 선보인다.

이번 쿠패세에는 ▲뉴에라 ▲자주 ▲로라로라 ▲블루독 등 500여 개 브랜드가 참여한다. ▲게스 기모 와이드 팬츠 ▲컬럼비아 옴니히트 롱패딩 ▲커버낫 아치로고 하프집업 맨투맨 ▲뉴발란스 237 운동화 ▲컨버스 척70 하이 스니커즈 △빔보빔바 아동용 어그 부츠 등이 다수 포함됐다.

(사진=쿠팡)

쿠팡은 행사 기간 동안 와우회원에게 ‘골드박스’ 혜택을 제공한다. 매일 오전 7시 하루 한 번 열리는 골드박스에서는 매일 6개 내외의 인기 상품을 한정 수량으로 선보인다.

겨울 아우터와 신발, 방한 아이템을 구매하는 고객을 위한 다운로드 쿠폰도 제공된다. 겨울 아우터는 구매 금액대별로 최대 1만5천원 할인을, 겨울 신발과 방한 아이템은 최대 5천원을 할인받을 수 있다.

관련기사

120여 개 브랜드에서 ‘브랜드샵 찜하기’를 하면 추가 쿠폰이 제공된다. ▲올리브데올리브 ▲헤지스 ▲비너스 ▲탠디 ▲로우로우 ▲베네통키즈 등 인기 브랜드에서 최대 2만원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

이외에도 ▲타임딜 ▲카드 즉시할인 ▲반값 특가 ▲반품마켓(반품 상품 특가) 등 다양한 행사가 마련됐다.