쿠팡, ‘키즈 셀렉트 스페셜관’ 새단장

쿠팡은 아동 브랜드 상품을 모은 ‘키즈 셀렉트 스페셜관’을 새롭게 단장해 문을 열었다고 12일 밝혔다.

지난해 4월 첫 선을 보인 키즈 셀렉트 스페셜관은 오픈 당시 20여 개 브랜드로 출발했다. 제이미케이·블루독·타미힐피거키즈 등의 브랜드가 꾸준히 입점하며 현재 56개 브랜드가 참여하는 전문관으로 성장한 만큼 쿠팡은 고객이 더 다양한 상품을 편리하게 찾을 수 있도록 구성과 운영 방식을 개편했다.

개편 전에는 브랜드별 대표 상품 2~3개를 선보이고 한 달에 한 번 업데이트했으나, 개편 후에는 브랜드별 최대 100개 상품을 제안한다. 브랜드 업데이트는 매월 첫째 주 월요일, 각 브랜드 인기 상품은 매일 오전 7시에 새롭게 구성된다.

(사진=쿠팡)

스페셜관 최상단에는 매일 오전 7시 24개의 특가 상품이 공개된다. ▲휠라키즈 가드닝 스트링백 ▲타미힐피거 키즈 에센셜 티셔츠 ▲베네통키즈 샤스 팽글 플랩 책가방 ▲블랙야크키즈 벨리곰 BK 두들 티셔츠 ▲에뜨와 S에이든 바디수트 3종 세트 등이 대표적이다.

관련기사

이번 개편과 함께 신규 브랜드도 합류했다. 아웃도어프로덕츠키즈는 1973년 미국에서 시작된 브랜드로 실용적인 라이프 스타일 의류를 제안한다. ▲메쉬피케 스트라이프 반팔티셔츠 ▲에센셜 아웃도어 반팔 티셔츠 ▲돌핀 쇼츠 등 ▲반팔티 ▲반바지 ▲경량 바람막이 상품을 준비했다. 스타터키즈는 반팔티와 반바지를 선보인다. 디자이너 자매가 만든 키즈 브랜드 로아앤제인의 원피스와 블라우스 등도 이달 초 제공한다.

쿠팡 관계자는 “키즈 셀렉트 스페셜관은 다양한 브랜드와 상품을 매일 신선하게 제안해 고객 선택의 폭을 넓혔다”며 “앞으로도 아이와 부모 모두 만족할 수 있는 상품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.