비욘드미트, 재무 관리에 문제 드러나…실적 발표 또 연기

미국의 대체육 기업 비욘드미트가 회계 관리 과정에서 문제가 발견됐다며 분기 실적 발표를 또 한 번 미뤘다.

8일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 비욘드미트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에서 복잡한 거래를 처리하는 과정에서 내부 점검 시스템에 결함이 있었다고 밝혔다.

회사는 거래 내용을 정확히 평가하고 기록할 인력과 절차가 부족했으며, 이를 보완하기 위한 개선 계획을 세우고 있다고 덧붙였다.

비욘드미트 제품.(사진=회사 공식 홈페이지 캡처)

이번 공시는 비욘드미트가 최근 부채를 주식으로 바꾸는 구조조정을 발표한 직후 나왔다. 회사는 빚 부담을 줄이기 위해 새 주식 약 3억주를 발행할 계획인데, 이로 인해 기존 주주의 지분 가치가 크게 줄어들 것으로 예상된다.

비욘드미트는 당초 11월 4일 발표하려던 분기 실적을 11일로 미뤘다가 다시 12일로 연기했다. 회사는 이번 분기에 ‘비현금 손상차손’(자산 가치 하락으로 생긴 손실)이 발생할 것으로 보이지만, 아직 정확한 규모는 확정하지 못했다고 설명했다.

최근 비욘드미트는 미국 내 대체육 소비가 크게 줄면서 어려움을 겪고 있다. 소비자들이 가격이 비싸고 가공 과정이 복잡한 인조 고기보다 진짜 고기를 선택하는 경향이 커진 탓이다.

올해 들어 비욘드미트의 주가는 63%나 하락했다. 같은 기간 미국 주요 기업 지수를 뜻하는 다우존스산업평균지수는 10% 상승했다.