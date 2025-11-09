‘곰돌이 컵’ 하나에 오픈런·몸싸움까지…스타벅스 ‘베어리스타’ 품귀 현상

스타벅스가 연말 한정판으로 선보인 ‘베어리스타(Bearista)’ 컵이 미국 소비자들 사이에서 폭발적인 인기를 끌며 품귀 현상이 벌어지고 있다. 새벽 줄서기부터 매장 내 몸싸움, 온라인 웃돈 거래까지 이어지는 ‘컵 대란’이 발생했다.

7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 최근 출시된 스타벅스 베어리스타 컵은 곰 모양 유리컵에 초록색 비니를 쓴 디자인으로 판매가는 29.95 달러(약 4만3천원)다.

WSJ는 “베어리스타 컵은 지난 6일부터 판매됐는데, 일부 소비자들은 아침 일찍 매장 앞에 줄을 섰지만 이미 품절된 상태”였다며 “일부 매장에서는 제품을 두고 싸움이 벌어지기도 했다”고 보도했다.

스타벅스 베어리스타 컵. (사진=스타벅스 홈페이지)

스타벅스 대변인은 “예상치를 크게 웃도는 수요가 몰렸다”며 “많은 고객이 기대했을 것을 이해하고 있으며, 실망을 드려 죄송하다”고 말했다.

품귀 현상이 이어지자 온라인 중고 거래 시장에서는 리셀(되팔기) 열풍이 불고 있다. 이베이 등에서는 베어리스타 컵이 수백 달러에 거래되고 있다.

관련기사

스타벅스는 추가 출시 여부에 대해 “확정된 바 없다”고 선을 그었지만 “연말 시즌을 맞아 더 다양한 상품을 선보일 예정”이라고 말했다.

재입고가 불투명하자 일부 소비자들은 직접 ‘DIY 베어리스타’를 만들고 있다. 플라스틱 곰 모양 통에 커피를 담고 빨대를 꽂아 사용하는 방식으로, 관련 영상이 틱톡 등 SNS를 통해 확산 중이다.