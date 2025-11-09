SSG닷컴, ‘코세페’ 동참…중소 파트너사 상품 특가 판매

中企·소상공인 상품 적용 가능한 10% 할인 쿠폰 발급

유통입력 :2025/11/09 06:00

박서린 기자

SSG닷컴은 쇼핑 축제 ‘코리아 세일 페스타’에 동참해 10일부터 16일까지 일주일간 중소 파트너사 상품 특별 기획전을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 행사에는 중소기업, 소상공인 브랜드 1만4천여 곳이 참여해 ▲식품 ▲디지털가전 ▲리빙 ▲잡화 ▲뷰티 등 다양한 카테고리의 상품을 선보인다.

▲‘뉴팜’ 과일 ▲‘연두팜’ 착즙주스 등을 최대 30% 할인 판매한다. ▲‘스팀보이’ 온수매트도 최저가 수준에 선보이며, ▲‘데시뉴’ 침구류는 최대 40% 할인한다. 이 밖에도 ▲‘로젤’ 캐리어 ▲‘참존’ 스킨케어 제품 등을 할인가에 선보인다.

(사진=SSG닷컴)

행사 기간 SSG닷컴은 중소기업, 소상공인 상품에 적용 가능한 10% 할인 쿠폰을 계정(ID)당 1매씩 선착순 발급한다.

SSG닷컴 관계자는 “이번 행사가 중소기업과 소상공인 상품 경쟁력을 알리고, 함께 성장하는 계기가 되길 기대한다”며 “파트너사와의 동반 성장을 위한 다양한 방안을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
SSG닷컴 전자상거래 이커머스 플랫폼 코리아세일페스타 할인 기획전 중소기업 중소상공인

