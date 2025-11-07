한화 출신 영입한 버티브, 亞 AI 인프라 시장 공략 본격화

버티브가 한화그룹, 롤스로이스그룹에서 17년 이상 근무한 글로벌 사업 전략 전문가를 앞세워 아시아 지역 고객 공략에 속도를 낸다.



버티브는 앤토니 샤프라넥 아시아 지역 전략 고객 영업 총괄 선임을 새롭게 임명했다고 7일 밝혔다.

이번 일로 샤프라넥 총괄 선임은 싱가포르에서 버티브의 아시아 지역 내 글로벌 및 지역 전략 고객 영업 팀을 총괄하게 된다. 또 통합적이고 시너지를 극대화하는 시장 진출 전략을 추진하며 버티브의 성장 가속화에 중점을 둘 예정이다. 미국 오하이오주 웨스터빌에 본사를 둔 버티브는 데이터센터 전원, 냉각 등 인프라 설루션을 제공한다.

앤토니 샤프라넥 버티브 아시아 지역 전략 고객 영업 총괄 선임 (사진=버티브)

샤프라넥 총괄 선임은 아시아, 유럽, 미국 등지에서 20년 이상 상업 및 전략 분야의 리더십 경험을 쌓아온 글로벌 비즈니스 전문가로, 세일즈, 비즈니스 운영, 전략 개발 등 다양한 영역에서 우수한 성과를 입증해왔다. 특히 한화그룹과 롤스로이스 그룹에서 글로벌 사업 전략과 상업적 이니셔티브를 주도했다.

버티브 아시아 총괄 부사장 겸 제너럴 매니저 폴 처칠은 "AI와 고성능 컴퓨팅(HPC)이 디지털 인프라의 설계, 구축, 운영 방식을 재정의하고 있는 지금, 고객들은 변화의 속도와 규모를 이해하는 신뢰할 수 있는 파트너를 필요로 한다"며 "전략 고객 영업에 대한 샤프라넥 총괄 선임의 깊은 경험과 장기적 파트너십을 구축하는 능력은 이 새로운 혁신의 시대에서 고객의 성장을 지원하는 데 핵심적 역할을 할 것"이라고 말했다.

현재 버티브는 아시아 전역에서 빠르게 확장 중인 디지털 시장의 성장세 속에 조직 혁신과 비즈니스 전환을 가속화하고 있다. 샤프라넥 총괄 선임은 글로벌 및 지역 고객 영업 리더십 경험을 바탕으로, 주요 고객 및 파트너를 위한 통합 시장 전략을 개발·실행함으로써 더욱 높은 가치를 제공하는 데 집중할 예정이다.

앤토니 샤프라넥 총괄 선임은 "이처럼 역동적인 시기에 버티브의 일원이 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"며 "AI와 고성능 컴퓨팅의 확산은 아시아 전역의 다양한 산업과 고객들에게 새로운 기회를 열어주고 있고, 버티브가 이러한 성장을 효율적이고 책임감 있게 뒷받침할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.