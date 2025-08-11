"데이터센터 쏟아진다"…노키아 출신 영업맨 영입한 버티브, 亞 시장 본격 공략

버티브가 최근 데이터센터 시장이 급속도로 커지고 있는 아시아 지역을 본격 공략하기 위해 노키아솔루션앤네트웍스 출신의 영업 전문가를 영입했다.

버티브는 조던 코(Jordan Koh)를 아시아 신흥시장 엔터프라이즈 세일즈 시니어 디렉터로 임명했다고 11일 밝혔다. 앞으로 코 시니어 디렉터는 한국, 필리핀, 베트남, 태국, 인도네시아, 파키스탄 등 성장 잠재력이 높은 아시아의 주요 시장에서 버티브의 엔터프라이즈 성장 전략을 이끌 예정이다.

코 시니어 디렉터는 IT 네트워킹 및 디지털 인프라 분야에서 25년 이상의 경력을 보유하고 있다. 이 중 15년 이상을 아태지역에서 시니어 세일즈 리더로 활동해왔다. 그는 데이터센터 인프라, 광통신 네트워크, 엔터프라이즈 협업 플랫폼 분야에서 폭넓은 전문성과 고성장 전략 수행 경험을 갖추고 있다.

조던 코 버티브 아시아 신흥시장 엔터프라이즈 세일즈 시니어 디렉터 (사진=버티브)

코 시니어 디렉터는 호주 웨스턴 시드니 대학교에서 상업학 학사 학위를 취득하고, 하버드 비즈니스 스쿨에서 집중 리더십 프로그램을 수료했다. 또 글로벌 엔터프라이즈, 글로벌 하이퍼스케일러, 글로벌 얼라이언스 채널 등 다양한 사업 부문에서의 아시아 지역 총괄 경험을 보유한 업계 베테랑이다.

버티브 합류 전에는 노키아솔루션앤네트웍스에서 아시아태평양 및 일본(APJ) 지역의 글로벌 하이퍼스케일러 및 데이터센터 부문 총괄로 재직하며 지속가능한 비즈니스 성장 엔진 구축에 핵심적인 역할을 수행했다.

폴 처칠 버티브 아시아 부사장 겸 제너럴 매니저는 "조던은 글로벌 하이퍼스케일러 리더십 경험과 지역 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 신흥시장에서 차세대 성장을 이끌 적임자"라며 "현재 기업들이 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 핵심 디지털 인프라에 빠르게 투자하고 있는 상황에서 조던은 고객이 효율적으로 확장할 수 있도록 지원하는 핵심적인 역할을 수행하게 될 것"이라고 말했다.

신흥시장에서 핵심 디지털 인프라 수요가 급증함에 따라 코 시니어 디렉터는 앞으로 버티브의 엔터프라이즈 고-투-마켓(Go-to-Market, GTM) 전략을 총괄하며 ▲확장 가능한 성장 ▲채널 파트너십 강화 ▲국가 간 시너지 창출에 집중할 계획이다. 또 AI 기반 인프라, 엣지 디플로이먼트(Edge Deployments), 지속가능한 비즈니스 인프라 설계 등 복잡한 과제를 마주한 고객들에게 전략적 방향을 제시하고 과제를 효과적으로 해결할 수 있도록 지원할 예정이다.

코 시니어 디렉터는 "디지털 전환과 AI가 아시아 전역의 산업을 재편하고 있는 이 중요한 시점에 버티브에 합류하게 돼 매우 기쁘다"며 "아시아 신흥시장은 디지털 혁신의 새로운 단계에 접어들고 있어 버티브의 우수한 팀과 함께 의미 있는 성장을 이끌어가고 싶다"고 포부를 밝혔다.