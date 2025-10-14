버티브, 기술·제품 조직 통합 리더십 출범…'원팀'으로 혁신 가속

버티브가 기술과 제품 조직을 아우르는 리더십 교체를 단행한다.

버티브는 스티븐 리앙 최고기술책임자(CTO)가 내년 1월 1일자로 은퇴하고 후임에 스콧 아멀이 신임 최고제품·기술책임자(CPTO)로 취임한다고 14일 발표했다.

리앙 CTO는 에머슨 시절부터 지난 30여년간 버티브의 기술 비전을 이끌어온 핵심 인물이다. 그는 올해 초부터 CTO 업무에 집중하며 회사의 기술 전략과 혁신을 주도해왔다.

스콧 아멀 버티브 신임 최고제품·기술책임자 (사진=버티브)

신임 아멀 최고제품·기술책임자는 기존에 맡던 연구개발 엔지니어링 사업부문 리더십에 더해 기술본부까지 총괄하게 된다. 이는 기술 개발과 비즈니스 전략의 연계를 강화하기 위한 조치다.

버티브는 이번 조직 개편을 통해 급변하는 고객 요구에 보다 신속하고 효과적으로 대응할 방침이다.

아멀 신임 책임자는 지난 2009년 버티브에 합류한 이후 다양한 기술과 리더십 고객 중심 직책을 두루 거쳤다. 이번 인사는 내부 인재를 육성하고 고성과 문화를 통해 성장을 지속하려는 버티브의 의지를 보여준다.

지오 알베르타치 버티브 CEO는 "스티븐은 버티브가 업계의 기술 혁신 선도 기업으로 자리매김하는 데 결정적인 기여를 했다"며 "그의 리더십과 업적은 앞으로도 우리의 성공에 지속적인 영향을 미칠 것"이라고 밝혔다.