넷이즈게임즈 "연운, '진짜 무협'의 정수 담았다…'착한 BM'으로 글로벌 공략"

넷이즈게임즈가 무협 오픈 월드 액션 어드벤처 RPG '연운'의 출시를 앞두고 미디어 간담회를 열었다.

7일 서울 강남 앙트레블에서 열린 이번 간담회에는 넷이즈게임즈의 에릭 정 '연운' 퍼블리싱 총괄과 이세영 한국 퍼블리싱 총괄이 참석해 '연운'의 주요 콘텐츠와 향후 방향성을 소개했다.

이날 게임 소개를 맡은 이세영 이사는 '연운'을 "무협을 정말 사랑하는 사람들이 모여서 만든 게임"이라고 소개했다. 그는 "에버스톤 스튜디오는 무협을 사랑하고 당대 역사를 깊게 이해해서, 무협의 본질을 전 세계인들에게 바르게 전달하기 위해 노력한 스튜디오"라며 "김용 소설이나 여러 가지 영화들을 통해서 접했던 무협을 정말 제대로 설계한 게임"이라고 덧붙였다.

넷이즈게임즈 '연운' 기자간담회. (좌측부터) 이세영 한국 퍼블리싱 총괄, 에릭 정 연운 퍼블리싱 총괄.

'연운'은 넷이즈게임즈 산하 에버스톤 스튜디오가 개발한 게임으로, 중국 '오대십국' 시대를 배경으로 한다. 이에 대해 에릭 정 총괄은 "당시 문화적인 요소와 환경이 매력적이었기 때문"이라며 "예전의 영웅은 사라지고 새로운 영웅은 없던 시기라서 매력적이었고, 혼란스러운 시기였기에 문화적인 요소가 충돌, 융합되는 부분에서 밝혀지지 않은 영웅의 서사가 있을 것이라 생각했다"고 밝혔다.

'연운'은 4K 해상도와 60fps를 지원하며, 12개 이상의 지역과 20개의 던전을 탐험하는 오픈월드 게임이다.

게임은 창, 검, 우산, 부채 등 다양한 무기와 40여 종의 무공을 지원하며, 홍콩 금상장 무술감독 둥웨이와 협업해 액션성을 높였다. 맨손 전투(권장법)에 대한 질문에 에릭 정 총괄은 "개발진들이 맨손을 연구개발하고 있으며 추후 동작도 고려 중"이라고 답했다. 향후 무기, 무술 등 추가 콘텐츠도 업데이트될 예정이다.

넷이즈게임즈 '연운' 기자간담회. 에릭 정 연운 퍼블리싱 총괄.

플레이 방식은 싱글 모드와 멀티 모드를 모두 지원한다. 싱글 모드는 150시간 이상의 콘텐츠를 제공하며, 멀티 모드에서는 수천 명이 동시 접속해 협력, 경쟁, 대규모 팀 전투 등을 즐길 수 있다.

이날 간담회에서 가장 강조된 부분은 비즈니스 모델(BM)이다. 에릭 정 총괄은 "'노 페이투윈(No Pay-to-Win)' 방식"이라며 "이용자가 자신의 취향에 맞는 복장을 할 수 있도록 초점을 맞췄다"고 밝혔다.

그는 "고대 배경인데 갑자기 청바지를 입는다거나 하는 현대식 복장은 볼 수 없을 것"이라며 세계관에 부합하는 협업을 진행할 것이라 말했다. 이 이사는 "과금 요소로 인한 스트레스를 해소하고자 하는 '착한 의도'로 게임을 출시하고 있다"며 "수익이나 돈보다도 게임 본질에 포커스해서 게임을 운영해 나갈 것"이라고 강조했다.

넷이즈게임즈 '연운' 기자간담회. (좌측부터) 이세영 한국 퍼블리싱 총괄, 에릭 정 연운 퍼블리싱 총괄.

무협 장르의 진입 장벽으로 작용할 수 있는 현지화 문제에 대해서도 언급됐다. 에릭 정 총괄은 "베타 테스트에서 많은 피드백을 받았고, 출시 버전에서는 모든 대사를 수정하고 조정할 예정"이라며 "출시 이후에도 한국 이용자와 함께 장기간 커뮤니티를 통해서 번역에 공을 들일 예정"이라고 밝혔다.

또한 AI 기술을 캐릭터 커스터마이징과 NPC에 도입, 이용자와의 관계에 따라 NPC가 선물을 주거나 혹은 경비대에 신고하는 등 생동감 넘치는 오픈월드를 구현했다고 설명했다.

넷이즈게임즈 '연운' 기자간담회. 이세영 한국 퍼블리싱 총괄.

연운'은 오는 11월 15일 PC(스팀, 에픽게임즈, 윈도우) 및 플레이스테이션5 플랫폼으로 정식 출시될 예정이다. 이 이사는 "사전 예약자 수가 700만명을 돌파했으며 출시 시점에는 1천만명을 예상하고 있다"고 밝혔다.

한편, 이날 넷이즈게임즈는 한국 시장의 중요성을 재차 강조했다. 에릭 정 총괄은 "앞으로도 한국 시장을 위해서 더욱더 많이 노력을 하겠다"고 말했다. 이 이사는 최근 시행된 해외 게임사 대상 국내 대리인 지정 제도와 관련해 "넷이즈게임즈는 국내 대리인 지정을 완료했다"며 "계속해서 국내 게임 산업에서 요청하는 법령을 확실히 준수하고, 한국 이용자분들의 권익을 최우선하기 위해 관련 부처 및 전문가들과 열심히 협력하고 있다"고 강조했다.