넷이즈게임즈 '역수한', AI가 빚은 살아있는 강호는 어떤 모습?

넷이즈게임즈와 주롱 스튜디오가 개발한 신작 오픈월드 MMORPG '역수한'이 오는 7일 정식 출시된다. 게임은 PC(스팀/윈도우)와 모바일(iOS/Android) 플랫폼을 모두 지원한다.

'역수한'은 천년 전 중국, 북송 말기의 혼란한 시대를 배경으로 한다. 이용자는 제국의 기틀이 흔들리고 여러 세력이 얽힌 강호의 중심에서 한 명의 협객으로 살아가며 자신만의 길을 선택하게 된다.

'역수한'의 가장 큰 특징은 AI로 구현된 '살아 있는 세계'다. 게임 속 NPC들은 감정과 기억, 관계를 지닌 존재로, 이용자의 모든 행동을 관찰하고 기억한다. 과거에 도움을 줬던 NPC는 다시 만났을 때 따뜻한 인사를 건네지만, 피해를 입혔던 인물은 대화를 거부하거나 복수를 꾀할 수도 있다.

넷이즈 '역수한'

이러한 상호작용은 단순한 대화 분기를 넘어, 지역 상권의 흥망이나 도시 정치의 균형에까지 영향을 미치며 주요 스토리의 분기점으로 작용한다.

이용자는 설산, 대초원, 왕도, 죽림 등 다채로운 지형으로 구성된 오픈월드를 자유롭게 탐험할 수 있다. 지붕 위를 오르내리거나 기계 장치를 이용해 활공하는 등 입체적인 이동이 가능하다. 전투 중심의 플레이 외에도 농사, 낚시, 요리, 건축, 고고학 등 100여 가지 이상의 생활 콘텐츠가 스토리와 유기적으로 연결돼 있다.

넷이즈 '역수한'

'컨버징 패스(Converging Paths, 통합 성장)' 시스템을 통해 전투 이용자와 생활 콘텐츠 중심 이용자가 동등하게 성장할 수 있는 구조를 갖춘 것이 특징이다.

AI 기반 캐릭터 생성 시스템도 도입됐다. 텍스트 프롬프트나 이미지 참고만으로 개성 있는 외형을 만들 수 있으며, AI가 사용자의 취향을 학습해 세밀한 편집을 지원한다.

넷이즈 '역수한'

과금 모델(BM)은 'Pay-to-Win' 요소를 완전히 배제했다. 전투력이나 능력치에 영향을 주지 않는 외형 아이템으로만 과금 상품이 한정돼, 누구나 공정한 조건에서 경쟁하고 성장할 수 있는 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

AI 기술을 통해 이용자의 모든 선택이 NPC의 기억과 세계의 역사에 영향을 미치는 '살아있는 강호'를 구현하겠다는 것이 개발진의 포부다. 전투와 성장에만 집중했던 기존 MMORPG의 문법에서 벗어나, 유기적인 NPC 관계와 100여 종의 생활 콘텐츠 속에서 '또 하나의 삶'을 제시하는 '역수한'이 이용자들에게 어떤 새로운 무협의 세계를 보여줄지 주목된다.