넷이즈게임즈, MMORPG '역수한' 11월 7일 출시

글로벌 게임 개발사 및 퍼블리셔 넷이즈게임즈(neteasegames)는 주롱 스튜디오(Zhurong Studio)가 개발한 오픈월드 MMORPG ‘역수한’이 글로벌 정식 출시 일자를 확정했다고 17일 밝혔다.

회사 측에 따르면 해당 신작 게임은 다음 달 7일 출시될 예정이며, 이날 한국을 포함한 세계 이용자는 PC와 모바일 양 플랫폼에서 동일 계정으로 게임을 플레이할 수 있게 된다.

‘역수한’은 12세기 중국 북송시대를 배경으로 한 무협 판타지 세계관을 기반으로, AI NPC 시스템과 고자유도 오픈월드 플레이를 결합한 차세대 MMORPG다. 이용자는 전사, 탐험가, 장인, 서예가 등 다양한 직업과 신분을 자유롭게 선택해 자신만의 스토리를 만들어갈 수 있다.

특히 게임 내 모든 NPC는 AI 기반의 대화와 기억 기능을 갖추고 있어, 이용자와의 상호작용에 따라 서로 다른 반응을 보인다. 이를 통해 고정 루틴이 아닌 ‘살아있는 세계’를 구현했으며, 각 NPC는 이전 대화를 기억하고 플레이어의 선택에 맞춰 관계와 대사를 변화시킨다.

‘역수한’은 또한 메인 스토리 외에도 분기형 시나리오, 숨겨진 퀘스트 등 수백 시간에 달하는 스토리 콘텐츠를 제공하며, 이용자의 선택에 따라 각기 다른 전개가 이어진다. 도시 밖의 광활한 자연 지역에는 강력한 몬스터와 희귀한 보물이 존재하며, 퍼즐형 탐험 콘텐츠를 통해 숨겨진 보상을 발견할 수도 있다.

생활형 콘텐츠의 폭도 넓다. 농사, 낚시, 요리, 음악, 서예, 고고학 등 다양한 비전투 직업을 통해 캐주얼 플레이가 가능하며, 동료 시스템·멘토링·결의·길드 등 소셜 기능도 강화됐다. 100시간 이상의 싱글 플레이 스토리 모드와 AI 동료 시스템을 통해 혼자서도 완성도 높은 경험을 즐길 수 있다.