마크애니, DRM과 DLP 경계 허문다

정보보안 전문기업 마크애니(대표 (대표 최종욱·최고)가 데이터 보안 시장에서 다시 한번 주목받고 있다. 기업 내부의 정보 유출 방지와 지적 자산 보호를 위해 오랜 기간 축적해온 DRM과 DLP기술을 기반으로 내년에는 두 솔루션이 통합된 차세대 통합 보안 플랫폼을 선보인다.

7일 회사에 따르면, 마크애니 DRM은 기업 내 주요 문서와 파일에 권한 기반 암호화를 적용, 인가하지 않은 유출을 원천 차단한다. 이를 통해 내부 직원이 파일을 열람·복사·인쇄할 수 있는 권한을 세밀하게 제어할 수 있다.

DLP 솔루션은 기업 내에서 생성·전송·저장되는 모든 데이터 흐름을 모니터링, 의도적 또는 비의도적인 정보 유출을 실시간 탐지한다. 이메일, USB, 클라우드 업로드 등 다양한 경로를 통합 관리하며, 보안 정책에 위배되는 행위가 감지되면 즉시 차단과 알림이 이뤄진다. 특히 마크애니의 DLP는 내부자 리스크를 선제적으로 탐지할 수 있는 장점을 갖고 있다.

마크애니는 내년을 목표로, DRM과 DLP의 기술적 장점을 하나로 결합한 통합형 보안 설루션을 공개할 계획이다. 관리자가 단일 콘솔에서 문서 권한 관리, 데이터 유출방지, 행위 감시 등을 모두 수행할 수 있게 설계했다. 이를 통해 마크애니는 중대형 기업 뿐 아니라 보안 인프라 구축이 어려운 중소기업(SMB) 시장까지 확대할 수 있는 기반을 마련할 계획이다. DRM과 DLP의 경계를 허물고, 데이터 중심의 보안이라는 새로운 패러다임을 제시한다는 점에서 시선을 모은다.

마크애니는 “DRM과 DLP를 하나로 통합함으로써, 관리 중심 보안이 아닌 사용자 친화적이고 지속 가능한 보안 문화를 만드는 것이 목표”라며 “내년 출시할 통합 버전은 기업이 보안을 복잡하게 느끼지 않도록, 원클릭으로 적용할 수 있는 간결한 사용 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.