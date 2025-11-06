천일에너지, 네이버와 1784 사옥 커피박 자원화 협력

친환경 자원순환 기업 천일에너지는 지난 3일 네이버와 사옥 1784에서 발생하는 커피박을 자원화하는 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

천일에너지는 자회사인 지구하다를 통해 매달 네이버 1784에서 발생하는 커피박을 무상 수거해, 천일에너지 인프라를 통해 바이오 연료 및 친환경 소재로 재활용할 계획이다. 기존에 일반 폐기물로 처리되던 자원이 온실가스 저감형 자원으로 전환된다.

커피박은 소각 시 1톤당 약 338kg의 온실가스가 발생하지만, 자원화할 경우 친환경 바이오 연료·생분해 소재로 재활용할 수 있다. 천일에너지는 올해 1월부터 9월까지 총 1천870톤의 커피박을 처리해 탄소 배출을 약 632톤 줄였다. 이는 30년생 소나무 약 9만6천 그루가 1년간 흡수하는 탄소량에 해당한다.

(왼쪽부터)박상원 천일에너지 대표와 네이버 관계자가 업무협약 체결 후 사진을 찍고 있다. (사진=천일에너지)

천일에너지는 이번 협약을 계기로 민간 ESG 파트너십을 확대하고, 폐기물 자원화 사례를 다각도로 확장할 계획이다.

박상원 천일에너지 대표는 “대한민국 대표 기술기업과 자원순환 협력을 추진하게 되어 의미가 크다”며 “커피박을 시작으로 일상 속 폐기물도 가치 있는 자원으로 되돌려, 순환경제 확산에 앞장서겠다”고 말했다.