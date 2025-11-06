뷰웍스, 3분기 매출 537억원 기록…전년 대비 10.9% 증가

뷰웍스가 올해 3분기 연결기준 매출액 537억원을 기록, 전년 동기대비 10.9% 증가한 것으로 나타났다.

회사에 따르면 3분기는 정지영상 및 산업용 디텍터 부문에서 유의미한 매출 성장을 기록하며 전체 실적 호조를 이끌었고 제품 믹스 개선이 이어지며 상반기 수준의 매출 총이익률을 확보했으며, 영업이익은 일시적인 판관비 증가로 인해 소폭(4.9%) 감소했다.

세부적으로 보면 의료용 정지영상 디텍터 부문은 236억원의 매출을 기록하며 전년 동기대비 약 11.9% 증가했다. 유럽 지역 대형 고객사의 발주 재개로 매출액이 평년 수준으로 회복했으며 수의진단 디텍터 제품군이 견고한 성장세를 보였는데, 이는 뷰웍스의 소프트웨어 기반 산란보정 기술(SBS), AI 영상진단 보조 솔루션인 ‘노이즈엑스(Noise-X) AI’ 등이 경쟁력 확보에 크게 기여한 것으로 나타났다. 또 유방촬영용(맘모그래피) 엑스레이 디텍터는 국내와 남미 시장에서 발주량이 큰 폭으로 증가했다.

동영상 디텍터 부문은 매출 81억원으로 전년 동기와 동일한 수준을 유지했다. 유럽과 북미 등 주요 치과 시스템 시장의 수요가 전년과 비슷한 수준으로 유지되고 있으며, 향후 주력 고객사의 발주 재개에 따라 실적이 더욱 개선될 것으로 예상되고 있다.

비파괴검사(NDT)용 산업용 디텍터 부문은 3분기 60억원의 매출을 달성하며 전년 동기(35억원) 대비 약 71% 증가하며 1년 연속 뚜렷한 성장세를 보였다. 유럽 지역은 자동 엑스레이 검사 시스템(AXI)에 필요한 산업용 CT 제품이, 중동 지역에서는 휴대용 보안 시스템의 포터블 디텍터 제품의 매출이 크게 증가했다.

화성사업장 (제공=뷰웍스)

회사 측은 국내의 경우 배터리 검사 애플리케이션 수요가 점진적으로 늘어나는 추세로 이는 4분기에도 이어질 것으로 전망했다.

산업용 이미징 솔루션 부문에서는 머신비전 카메라가 99억원의 매출을 거두며 전년 동기대비 약 4.5% 감소했다. 이는 반도체 시장의 성장 속에서도 신규 설비투자 둔화로 일시적인 조정 국면을 보였으며, 4분기에는 설비투자 회복이 이뤄질 것으로 회사 측은 예상했다.

3분기 의료영상 부문 호조에 힘입어 뷰웍스는 4분기에는 북미 최대의 영상의학 전시회 RSNA 2025에서 신제품 및 신규 AI 영상진단 솔루션을 다수 선보이며 영업망을 크게 확보할 계획이다. 이와 함께 반도체 및 디스플레이 시장에서 고해상도 및 대면적 이미징 솔루션 등 제품 적용 분야를 확대해 나간다는 전략이다.

뷰웍스 관계자는 “이번 3분기는 정지영상 디텍터, 산업용 디텍터 등에서 두 자릿수 매출 확대로 유의미한 실적 개선을 이룬 분기였다”며 “4분기에는 연구개발 투자와 비용 효율화를 병행해 성장 기반과 수익구조를 더욱 탄탄히 다질 것”이라고 말했다.