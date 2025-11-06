전환기 맞은 NFT...시가총액은 줄고 거래건수는 늘고

한때 뜨거운 관심을 받았던 NFT 시장 분위기가 빠르게 변하고 있다. 2021년 광풍을 이끌던 상징적인 컬렉션 가치가 줄줄이 반토막 나며, ‘디지털 수집품’ 시대의 종말이 현실로 다가왔다는 목소리도 높아진다. 하지만 이런 상황 속에서도 시장은 새로운 방향을 향해 재편되는 모습이다.

블록체인 데이터 플랫폼 코인게코에 따르면 최근 한 달간 NFT 시장 전체 시가총액은 약 66억달러에서 35억달러로 45% 이상 급락했다.

대표 NFT 컬렉션의 가격 하락 폭은 시장 냉각을 그대로 보여준다. 유명 NFT 프로젝트 크립토펑크의 바닥가(플로어 프라이스)는 10월 초 약 21만4천달러에서 11월 초 11만7천달러 수준으로 떨어졌다.

또 다른 대표 NFT 프로젝트인 보어드 에이프 요트 클럽(Bored Ape Yacht Club, BAYC)은 같은 기간 3만6천달러에서 1만9천달러로 약 48% 하락했다. 한때 ‘블루칩’으로 불리던 컬렉션들이 일제히 붕괴할 정도로 NFT의 상징적 가치 자체가 흔들리고 있는 셈이다.

BAYC 이미지

이는 투자자들이 더 이상 희소성만으로 NFT를 평가하지 않는다는 의미로 해석된다. 팔려는 사람은 늘었지만 사려는 사람은 없는 상태다. 일부 투자자는 급락 국면을 단기 매매(플리핑) 기회로 삼지만, 장기 보유 수요는 빠르게 줄고 있다.

이런 상황의 배경으로는 여러 요인이 꼽힌다.

먼저 가상자산 시장 전반의 약세가 NFT 시장을 직접 압박했다는 의견이다. NFT의 대부분이 이더리움 등 가상자산으로 거래되는 만큼, 코인 가치 하락이 즉시 NFT 가치 하락으로 연결됐다.

여기에 공급 과잉 문제도 지적된다. 2021년 이후 수천 개 프로젝트가 난립했고, 이 중 상당수가 유지되지 못해 시장 신뢰를 깎았다. 희소성이 ‘무제한 발행’ 구조에 묻히며 투자자는 더 이상 NFT 하나를 수만 달러에 사지 않게 됐다.

(사진=이미지투데이)

단 시가총액이 줄어들었음에도 NFT 시장 거래건수는 오히려 늘었다며 시장이 여전히 건재하다는 의견도 나온다.

NFT 분석업체 댑레이더가 발표한 ‘State of the Dapp Industry Q2 2025’ 보고서에 따르면 올해 2분기 NFT 거래액은 8억6천700만달러로 직전 분기보다 45% 감소했지만, 거래건수는 약 1천490만 건으로 78% 급증했다. 이를 두고 일각에서는 NFT 시장이 ‘고가 수집품 시장’에서 ‘저가 대중 시장’으로 구조 전환기에 접어들었다고 해석하기도 한다.

국내 시장 역시 예외가 아니다. 게임사와 엔터테인먼트사는 NFT를 팬덤 경제 또는 게임 보상 시스템에 통합하는 새로운 모델을 계속해서 시험 중이다. NFT 아이템을 플레이 보상으로 지급하거나 K-콘텐츠 NFT를 실물 굿즈와 연계하는 형태가 그 예다.

한 블록체인 업계 관계자는 "단순한 JPEG 이미지 대신, 게임 아이템·이벤트 티켓·커뮤니티 멤버십·RWA 등 실질적 기능을 갖춘 NFT가 주목받는다. 무형의 희귀성보다 가시적 효용을 중시하는 국면으로 이동하는 셈이다"라고 말했다.

또 다른 관계자는 "희귀 JPEG 파일을 사고파는 시장이 끝난 것이지 NFT가 끝난 건 아니다. 누가 어떤 서비스를, 어떤 권리와 함께 제공하느냐가 여전히 NFT의 가치를 결정한다"라고 견해를 밝혔다.