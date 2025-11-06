인프랩, '2025 독서경영 우수직장' 인증 획득

인프랩이 문화체육관광부와 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2025 독서경영 우수직장 인증제’에서 신규 인증을 획득했다고 6일 밝혔다.

독서경영 우수직장 인증제는 직장 내 독서문화를 조성해 직원들의 자기계발을 촉진하고, 조직문화를 혁신적으로 관리하는 우수기관 및 기업을 선정해 수여하는 제도다.

인프랩은 이번 심사에서 ‘성장 기회의 평등’이라는 기업 철학을 바탕으로, 경영진의 적극적인 독서경영 참여와 독서를 통한 자율적 성장문화 조성, 그리고 일과 삶의 균형 실현 노력을 높이 평가받아 인증을 획득했다.

인프랩은 사내 독서문화 확산을 위해 다양한 제도를 운영하고 있다. 임직원이 원하는 책을 자유롭게 신청할 수 있는 ▲무제한 도서 지원 제도 ▲1천여 권 이상의 실물 도서 비치 ▲도서 대여 및 반납이 자동화된 디지털 도서관리 시스템을 구축해 직장 내 독서 인프라를 체계적으로 운영하고 있다.

이와 함께 ▲독서 소모임 활동 지원 ▲사내 메신저 내 ‘독서 전용 채널(book club)’을 운영하며 추천 도서와 서평을 공유하며, 구성원 간 자유롭고 활발한 독서 커뮤니티를 형성하고 있다.

또 임직원 뿐만 아니라 가족이 함께 참여할 수 있는 독서문화 캠페인 통해 가정 내 독서 문화도 장려하고 있다. 어린이날 등 기념일에 자녀에게 도서상품권과 독서통장을 제공해 가정에서도 책을 매개로 한 소통과 성장의 문화를 이어가고 있다.

이형주 인프랩 대표는 “독서는 인프랩이 추구하는 성장 문화의 출발점이자, ‘사람들이 성장하는 데 도움이 되는 길’을 만드는 우리의 철학과 맞닿아 있다"며 "앞으로도 독서와 학습을 통해 구성원이 스스로 배우고, 나누며, 성장할 수 있는 환경을 만들고, 그 성장이 회사의 발전으로 이어지는 문화를 지속적으로 만들어가겠다”고 말했다.