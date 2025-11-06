팀스파르타, 사내 AI 실무 역량 키웠다

IT 스타트업 기업 팀스파르타는 임직원의 AI 실무 역량 강화를 위해 ‘스파르타 캠퍼스’를 실시했다고 6일 밝혔다.

팀스파르타의 사내 교육 프로그램 ‘스파르타 캠퍼스’는 함께 배우고 업그레이드하며, 회사의 성장을 만들어가는 문화 정착을 목표로 기획됐다. ‘상상을 현실로 만드는 실전 교육’이라는 슬로건 아래 구성원들이 서로 도움을 주고받으며 자기계발하는 피어러닝 방식이 특징이며, 실무에 바로 적용 가능한 실습 중심 강의가 주를 이룬다.

팀스파르타는 AI가 업무 생산성을 결정짓는 핵심 역량이라는 판단 아래, 구성원 누구나 AI를 경험할 수 있는 환경을 제공하고, 실무에 필요한 기술 습득을 돕기 위해 이번 스파르타 캠퍼스의 AI 교육 비중을 대폭 확대했다.

입문·실무·필수 3개의 트랙으로 구성된 총 12개 강의에서는 피그마·SQL·스프레드시트·코딩·앰플리튜드 등의 전문 영역부터 비즈니스 글쓰기 및 인사이트 도출 방법, 업무 자동화 등 다양한 실습형 교육이 진행됐다.

이 중 ‘AI로 실무 대시보드 완전정복’, ‘AI로 뚝딱 인사이트 훔치기’ 등 AI 키워드 강의들이 많은 관심을 받았으며, 디자인 팀장이 직접 진행한 ‘실전! 피그마’는 비전공자도 활용할 수 있는 필요한 기능을 짚어줘 만족도가 높았다. 이 밖에 ‘일의 격’의 저자 신수정 작가를 초청해 인사이트를 나눴다.

강의와 함께 개최된 ‘AI NATIVE HACKATHON’ 역시 성황리에 종료됐다. ‘업무 자동화’를 주제로 열린 이번 해커톤에는 총 56명이 참여했으며, ‘일본 오픈코스 개강 전 업무 완전 자동화’와 ‘트랙 캘린더 알림 시스템’이 수상작에 이름을 올렸다.

이범규 팀스파르타 대표는 “올 가을 진행된 스파르타 캠퍼스는 모든 구성원들이 AI를 자연스럽게 활용하고, 스스로 일의 방식을 혁신해 나가는 문화가 정착되는데 중요한 계기가 될 것”이라며 “직원과 기업이 함께 성장하고, 더 큰 임팩트를 만들어낼 수 있는 환경을 구축하기 위해 노력하겠다”고 말했다.