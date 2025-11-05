AI 통한 의료 산업 맞춤 혁신…다이퀘스트 - 어웰, MOU 체결

다이퀘스트와 어웰은 의료산업 전반의 협력체계 구축과 공동사업 추진을 위한 전략적 파트너십을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 AI전문기업 솔트룩스의 자회사 다이퀘스트의 AI 기술력과 어웰의 의료분야 사업 노하우를 접목해 다이퀘스트의 AICC 솔루션 ‘워크센터’(WorkCenter)를 병원 환경에 맞게 커스터마이징하고 고도화해 병의원 전문 AI콜센터 ‘AI어웰워크센터’ 시스템을 구축했다.

특히 병의원 대상의 상담 자동화, 예약 및 안내 시스템, 환자 응대 프로세스 등에서 AI 솔루션을 적용함으로써 의료기관의 운영 효율을 높이고 환자 만족도를 향상시키는 데 중점을 두는 한편, 콜 한건 한건이 병원의 매출과 직결되는 만큼 워크센터를 통해 상담 누락이나 응답 지연을 최소화해 신규 환자 유입과 재방문으로 이어지는 실질적 매출 효과를 창출하는 것을 목표로 한다. 어웰은 500여개 의료기관 네트워크를 기반으로 다이퀘스트의 AICC ‘워크센터’와 연계한 사업 확장을 추진한다.

AI가 병원과 환자를 잇는 세상 병원 데스크 응대 혁신 다이퀘스트 어웰 MOU

전승훈 다이퀘스트 대표는 “병원의 콜은 단순한 문의가 아니라 매출로 직결되는 핵심 접점이다. ‘워크센터’는 버블콜을 대폭 없애고, 24시간 1차 응대가 가능하도록 만들어 고객을 놓치지 않음으로써 병원의 매출 증대에도 직접적인 기여를 할 수 있다”라며 “양사의 전문성과 기술력이 결합되어 병원 현장에 즉시 적용 가능한 맞춤형 AI 고객응대 솔루션을 함께 고도화해 나가겠다”고 전했다

김완 어웰 대표는 “국내외 의료인프라와 병의원 시장 이해도가 풍부한 어웰과 국내 최고 AI기술전문기업인 다이퀘스트와 협력해 의료서비스 영역의 디지털 전환을 본격화할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “특히 병원 운영 전략·마케팅·유통 노하우를 보유한 어웰의 병원성장플랫폼 위에 다이퀘스트의 AI기반 상담·고객관리 솔루션 ‘워크센터’를 접목함으로써 환자 소통 및 병의원 서비스 혁신을 함께 이루어 나가겠다”고 밝혔다.

다이퀘스트 전승훈 대표와 어웰 김완 대표는 각각 LG유플러스 및 SK ICT 그룹에서 다년간 신사업과 사업개발을 이끌어온 ICT기반 사업 전문가들로 병의원의 디지털 전환에 기여할 것으로 기대된다.

양사는 이번 협약을 계기로 병·의원 맞춤형 AI 고객서비스 솔루션 ‘워크센터 for 메디컬’의 고도화 및 사업화를 본격화할 예정이다. 이를 통해 병원 내 예약·상담·고객 관리 등 전 과정을 자동화하고, 의료진의 업무 효율을 높이는 한편 환자 중심의 서비스 경험을 구현할 계획이다.

또 AI 기술을 기반으로 한 의료 교육·홍보 영상 제작 사업을 병원 및 의료기관으로 확장함으로써 의료 현장의 커뮤니케이션과 콘텐츠 제작 패러다임을 빠르게 혁신해 나갈 방침이다.

최근 다이퀘스트와 어웰은 서울 압구정동 소재 ‘주앤클리닉’에 워크센터 솔루션을 도입해 실제 운영을 시작했으며, 주말이나 업무 외 시간에도 AI가 자동으로 전화를 응대하고 있다. 또 예약 문의가 집중되는 시간대에는 AI가 상담을 분담해 병원 직원들의 업무 부담을 크게 줄이는 등 효율적인 운영 효과를 보여주고 있다.