한난, ABB와 ‘AI형 플랜트 구축을 위한 AX 업무협약’ 체결

한국지역난방공사(대표 정용기)는 지난 4일 ABB와 ‘집단에너지설비의 인공지능 전환에 관한 기술 교류 및 상호 협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 5일 밝혔다.

이날 협약은 한난이 정부의 공공기관 AI 추진 강화 정책에 발맞춰 추진 중인 ‘Smart:한난’ 및 인공지능 전환(AX) 전략의 일환으로 추진됐다. 한난 측은 AI 기반 지능형 플랜트 구현을 가속하기 위한 글로벌 기술 협력의 첫걸음이라고 전했다.

김학균 한국지역난방공사 플랜트기술처장(오른쪽)과 앤더스 마테센 ABB 아시아 총괄대표가 협약서에 서명한 후 악수를 나누고 있다.

한난은 지난달 세종시 소재 누리열원 자동화에 성공하고 중부·남부발전과 함께 ‘디지털 전환(DX)을 위한 자동화 추진 MOU’를 체결한 데 이어 ABB와도 손잡음으로써 플랜트 운영의 DX를 넘어 AX 전환을 본격화하게 됐다.

한난과 ABB는 협약에 따라 ▲AI형 플랜트 구축 관련 인공지능 기술 협력 ▲AI 솔루션 최적화 협력 ▲AI 테스트베드 구축 검토 등을 공동으로 추진할 계획이다. 앞으로 정기적으로 워크숍과 기술세션을 개최하는 등 협력체계를 공고히 할 계획이다.

정용기 한난 사장은 “AI는 이제 기업의 선택이 아닌 생존의 필수 요소이며, 2030년까지 전국 주요 플랜트에 AI기술을 적용할 계획”이라며 “ABB와 협력해 한난 플랜트의 지능화·능동화를 앞당기고, 국가 전력망 안정화와 에너지 효율 혁신을 선도하겠다”고 밝혔다.