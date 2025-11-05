"진짜 해파리인 줄!"…中, AI 해파리 로봇 공개

중국 서북공업대학 연구진이 해파리의 형태와 추진 원리를 모방해 수중 관찰용 해파리 로봇을 개발했다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

‘수중유령’이라는 이름의 이 로봇은 반투명한 외형과 유영 방식이 실제 해파리와 거의 구별되지 않을 정도로 정교하게 설계됐다.

중국 연구진이 해파리를 모방한 수중관찰용 수중 로봇을 개발했다. (사진=중국 서북공업대학)

연구팀은 새로운 전기 유압식 근육 액추에이터와 하이드로겔 전극 소재를 적용해 해파리의 추진 메커니즘을 그대로 재현했다. 이동 시 전력 소모는 약 28.5밀리와트(mW)에 불과하다고 연구팀이 밝혔다

지름 12cm, 무게 56g의 소형 로봇은 내장 카메라와 인공지능(AI) 칩을 탑재해 물 속에서 물체를 자동으로 추적하고 식별할 수 있다. 이런 특성 때문에 심해 감시 및 탐사의 새로운 지평을 열 것으로 기대된다. 전력 소모가 낮아 단기 탐사용 잠수 임무보다는 장거리 감시에 더 적합하도록 설계됐다.

이 로봇은 진짜 해파리와 똑같지만 촉수 대신 카메라와 AI 칩이 탑재돼어 있다. (사진= 중국 서북공업대학)

중국 국영 CCTV는 실제 해파리처럼 바다 속을 유영하며 다양한 물체를 인식하는 로봇의 모습을영상으로 공개했다. 연구진은 이 로봇이 실제 해파리와 매우 유사해, 바다거북 등 다른 해앙 생물이 해파리로 오인해 삼킬 경우 동물의 소화기관 내부를 관찰하는 역할을 할 가능성도 열려 있다고 설명했다.

서북공업대학 기계전기공학부 타오카이 교수는 "해파리 로봇은 전력 소모가 적고 소음이 적어 심해에서의 은밀한 모니터링, 생태적으로 민감한 지역의 관찰, 수중 시설의 정밀 검사 등에 큰 잠재력을 지닌다”며, “심해 극한 환경 탐사에서 직면하는 주요 기술적 병목 현상에 대한 혁신적인 솔루션을 제공한다"고 밝혔다.

해파리를 모방한 로봇 연구는 10년 넘게 꾸준히 이어지고 있다. 작년 미국 캘리포니아 공과대학 연구진 역시 해파리에서 영감을 받은 심해 탐사선을 공개했으며, 2020년 노스캐롤라이나 주립대학도 해파리 기반 소프트 로봇을 개발해 수중 탐사 뿐 아니라 의료 시술 보조에도 활용 가능성을 제시한 바 있다.