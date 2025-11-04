서틱, 디지털자산 트레저리 운영 평가 위한 정량적 보안 프레임워크 발표

글로벌 웹3 보안 기업 서틱(CertiK)는 ‘2025 스카이넷 디지털자산 트레저리(DAT) 보고서’를 발표하고, DAT 운영 안정성을 정량적으로 평가할 수 있는 새로운 보안 및 컴플라이언스 프레임워크를 공개했다고 4일 밝혔다.

이번 보고서는 글로벌 상장기업들이 보유한 디지털 자산의 규모와 더불어, 보안 거버넌스, 정보 공시 체계, 규제 대응 수준 등을 종합적으로 분석해 DAT의 운영 무결성 수준을 객관적으로 평가했다.

DAT 모델은 일부 선도 기업의 전략적 시도에서 출발해, 현재는 상장사들이 총 1천300억 달러 이상의 디지털 자산을 보유할 정도로 빠르게 확장되고 있다. 디지털 자산을 주요 재무 전략으로 도입한 이들 기업은, 전통 금융 투자자들에게 규제된 고베타 투자 수단을 제공하며, 가상자산 생태계에 대한 제도권 접근을 촉진하고 있다.

그러나 유럽연합의 가상자산 규제 기본법안(MiCA), 미국의 클래리티 법안 등 규제 정비가 본격화되면서, DAT의 평가는 단순한 자산 규모를 넘어 보안성과 컴플라이언스 체계의 성숙도를 중심으로 이루어지고 있다.

서티크가 제시한 DAT 평가 프레임워크는 ▲수탁기관 및 제삼자 실사 ▲내부 통제 및 운영 보안 ▲온체인 리스크 노출 ▲자본 전략의 탄력성 ▲규제 및 공시 전략 등 다섯 가지 축으로 구성된다. 이를 기반으로 서티크는 수탁기관 다양성, 내부자 위협 통제, 보안 관리 체계, 자금 조달 지속 가능성, 정보 공시의 시의성 등 요소를 종합적으로 정량 평가했다.

보고서에 따르면 스트래티지 주식회사는 스카이넷 점수 91.8점을 기록해 1위를 차지했다. 이 회사는 규제된 수탁기관을 활용하고, 다중 서명 기반의 보안 체계를 적용하며, 매년 서비스 조직 통제(SOC 2) 감사를 실시하고 있다. 또한 미국 증권거래위원회(SEC)에 대한 정기적이고 투명한 정보 공시를 수행해 높은 점수를 받은 것으로 분석됐다.

이번 보고서는 DAT 산업 전반의 성장 추세와 미래 전망도 함께 제시했다. 서티크는 디지털 자산의 기업 활용이 본격화됨에 따라, 장기적 생존력과 보안 체계를 갖춘 DAT 기업들이 시장 내 지배적 입지를 확보할 것으로 전망했다. 핵심 트렌드로는 실물연계자산(RWA)과 CBDC 통합 움직임이 꼽혔다.

특히 보고서는 시장 참여자 증가와 현물 상장지수펀드(ETF)의 확산으로 투자 비용이 낮아진 현재, 투자자들이 단순히 ‘무엇을 보유하느냐’보다 ‘어떻게 보유하느냐’를 중심으로 DAT 기업을 평가하게 될 것이라고 결론지었다.