휴젤, 3분기 매출 전년동기比 0.8% 증가 1058억9800만원

휴젤의 3분기 실적이 매출은 소폭 늘었지만, 영업이익과 당기순이익은 감소한 것으로 나타났다.

회사는 4일 연결재무제표 기준 2025년 3분기 잠정 매출액이 전년동기보다 0.8% 증가한 1천58억9천800만 원이라고 공시했다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 11.2% 감소한 474억200만 원이다. 당기순이익도 9.5% 빠진 380억4천400만 원을 기록했다.

회사는 매출총이익률과 영업이익률이 각각 77%, 45%로 견조한 실적을 유지했다고 밝혔다. 이에 대해 휴젤은 보툴리눔 톡신과 HA필러 등 대표 품목의 세계 시장 선전과 화장품 부문 성장이 실적을 견인했다고 분석했다.

실제 회사의 톡신과 필러 합산 매출 중 수출 비중은 80%라고 밝혔다. 두 품목 3분기 해외 매출은 지난해 같은 기간보다 11%대 늘어난 726억 원이다. 이 가운데 글로벌 ▲미국 ▲중국 ▲유럽 ▲브라질 등 비중이 전체 매출의 약 45%를 차지했다.

품목별로 보면 ‘보툴렉스(톡신)’ 매출은 602억 원, ‘더채움’과 ‘바이리즌’ 등 필러 매출은 302억 원이다. ‘웰라쥬’와 ‘바이리즌BR’ 등 화장품은 전년보다 65% 급증한 149억 원으로 집계됐다.

캐리 스트롬 휴젤 글로벌 CEO는 “글로벌 톡신 시장의 80%를 차지하는 빅4 지역을 중심으로 매출 성장과 점유율 확대 흐름을 이어가고 있다”라며 “휴젤의 강력한 성장 전략축이 될 것”이라고 기대했다.

장두현 한국 CEO는 “3분기부터 국내외 의료진 대상 학술 세미나와 소비자 대상 마케팅 활동에 주력하고 있다”라며 “기업 및 제품 경쟁력 기반과 분기 1천억 원대 매출 체력을 다진 만큼, 시장 내 확고한 경쟁 우위를 입증할 것”이라고 밝혔다.