롯데웰푸드, 3분기 영업익 693억원...전년비 8.9%↓

희망퇴직 비용 제외 시 5.6% 증가…4분기 이후 본격 회복 전망

유통입력 :2025/11/04 14:27

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

롯데웰푸드가 빙과·베이커리 판매 증가와 수출 확대에 힘입어 3분기 매출 성장을 이뤘지만, 희망퇴직 등 일회성 비용 부담으로 영업이익이 감소했다.

4일 회사는 2025년 3분기 연결 기준 매출 1조1천568억원을 기록해 전년 동기 대비 7.3%(783억원) 늘었지만, 영업이익은 693억 원으로 8.9%(68억원) 줄었다고 공시했다.

롯데웰푸드 사옥 전경

일회성 비용 111억 원을 제외하면 영업이익은 803억 원으로, 전년보다 5.6%(43억원) 증가했다. 회사 측은 건·빙과 매출 회복과 유지제품 판가 인상, 베이커리 판매 확대로 실질적인 수익성이 개선됐다고 설명했다.

롯데웰푸드는 “상반기 대비 뚜렷한 회복세를 보이고 있으며, 4분기 이후 사업성 개선이 본격화될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

관련기사

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
롯데웰푸드 빙과 베이커리 실적 롯데 웰푸드 아이스크림 일회성 비용 3분기

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

李 대통령 "AI시대 준비 투자확대, 성장 토대 다지겠다"

"3만원 센서로 만든 휴머노이드 손…내년 양산 개시"

"미리 크리스마스"…2만 명 몰린 '더현대서울' 산타집 가보니

트럼프, '엔비디아 첨단칩 봉쇄' 선언...韓 블랙웰 공급 어쩌나

ZDNet Power Center