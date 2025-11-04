세포랩, 스킨케어 브랜드 ‘세포랩RX’ 출시..."레이저 시술 효과 돕는다"

바이오 신물질 기반 항노화 헬스케어 기업 퓨젠바이오(대표 김윤수)가 전개하는 바이오 화장품 브랜드 세포랩(cepoLAB)은 레이저 시술 후 피부관리를 위한 바이오 더마 스킨케어 브랜드 ‘세포랩RX’를 출시했다고 4일 밝혔다.

회사는 지난 2일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 국제학술대회 ‘2025 ICLAS(The International Conference of Laser, Aesthetic Medicine and Surgery) 서울’을 통해 첫 제품을 공개했다.

회사 측의 설명에 따르면 세포랩RX는 퓨젠바이오만의 바이오 전문성과 첨단 기술력을 바탕으로 탄생했으며, 시술과 시술 사이의 공백기를 메워주는 ‘포스트 트리트먼트(post-treatment) 스킨케어 솔루션’을 표방하고 있다.

김윤수 퓨젠바이오 대표가 지난 2일 열린 국제학술대회 ‘2025 ICLAS 서울’에서 세포랩RX에 대해 발표하는 모습

이 제품은 레이저 시술 직후 민감해진 피부를 빠르게 진정·회복시키는 한편, 피부세포의 재생을 촉진해 시술과 상승작용을 하며 피부 개선 효과를 극대화하는 것이 특징이다. 특히, 시술의 주요 성과지표인 피부 치밀도 개선 및 처짐 개선(리프팅) 효과가 탁월하다. 퓨젠바이오가 자체 개발한 바이오 신물질 클렙스의 EV(Extracellular Vesicles)와 2차대사산물(Secondary Metabolite)이 발휘하는 시너지 효과다.

이번에 공개된 세포랩RX의 첫 제품은 ‘세포랩RX 바이오제닉 EV 컴플렉스’이다. 피부시술 후 관리의 시작을 여는 첫 단계 제품으로, 세안 후 제일 먼저 사용하면 된다. 고밀도 EV 대사산물 복합체에 EWG 1등급을 충족하는 4개 성분만을 추가해 시술 후 민감한 피부에도 안전하게 사용할 수 있도록 설계됐다. 또한 인공 향료·색소·방부제를 일절 사용하지 않고, 친환경 제조공정을 적용했다.

세포랩RX 제품은 전국 피부과에서 판매된다. 레이저 시술 직후부터 최대 3개월 동안 집중 사용을 권장하며, 이후에는 기존 세포랩 제품으로 데일리 케어를 계속하면 된다.

2일 학회에서 세계 32개 국 1천여 명의 의료진 참석자를 대상으로 강연한 김윤수 퓨젠바이오 대표는 ‘EV 대사산물 활용을 통한 피부시술 효과의 향상(Harnessing EV-Integrated Metabolites for Enhanced Dermatological Procedures)’이라는 주제의 발표를 통해 ‘세포랩RX 바이오제닉 EV 컴플렉스’에 대한 전문기관의 인체적용시험 결과를 직접 소개했다.

김 대표의 발표에 따르면, 한국피부과학연구원은 지난 7월 28일부터 8월 26일까지 4주간 30~59세의 성인 여성 24명을 대상으로 포텐자(POTENZA) 시술을 진행한 후 ‘세포랩RX 바이오제닉 EV 컴플렉스’를 1일 2회 사용하도록 하며 그 경과를 추적했다.

관련기사

시험대상자들은 세안 후 기초화장품을 바르기 전 단계에 좌측 안면에만 동일량의 세포랩RX 제품을 도포했다. 4주 후 피부 치밀도의 개선율을 측정한 결과, 좌측 도포부 안면은 15.79%로 우측 무도포부 안면의 4.39% 대비 3.6배 더 높은 효과를 보였다. 피부 처짐의 개선율은 좌측 8.40%, 우측 3.70%로, 도포부가 무도포부 대비 2.3배 더 높았다.

김윤수 대표는 “레이저 시술의 본질은 ‘손상→회복→재생’의 생리학적 순환 메커니즘이고 세포랩의 본질은 EV 대사산물을 활용한 피부세포의 재생과 보호여서 시술에 세포랩을 더했을 때 시술 효과가 극대화되는 것을 확인할 수 있다”라며, “바이오와 피부과학(dermatology)을 결합한 바이오 더마 스킨케어 브랜드인 세포랩RX를 통해 단순 보습과 진정 케어를 넘어 시술과 시술 사이의 공백기를 메워주는 향상된 개념의 시술 후 피부관리 솔루션을 제안할 것”이라고 말했다.