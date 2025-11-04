빅테크, AI 인프라 투자 경쟁 격화…'빚투' 강행도

인공지능(AI) 개발 경쟁이 거세진 가운데 빅테크가 막대한 자금을 조달해 AI 인프라 확충에 나서고 있다. 일부 기업은 빚을 내서라도 투자를 이어가는 모습이다.

4일 블룸버그통신은 구글과 메타 등 주요 기업이 컴퓨팅 성능을 높이기 위한 그래픽처리장치(GPU) 등 칩 확보와 데이터센터 건설을 위한 투자 자금 조달에 나섰다.

현재 구글 모회사 알파벳은 미국과 유럽 시장에서 총 250억 달러(약 36조원) 규모의 채권 발행을 추진 중인 것으로 전해졌다. 구체적으로 유럽에서는 약 65억 유로(약 10조7천억원), 미국에서는 175억 달러(약 25조원) 규모의 채권이 발행될 예정이다.

순다 피차이 구글 최고경영자(CEO) (사진=구글)

미국 내에서는 만기 3년에서 50년에 이르는 8종류의 채권이 발행되며, 50년 만기 채권의 금리는 미 국채보다 1.07%포인트(p) 높은 수준으로 알려졌다. 이미 투자자들로부터 약 900억 달러 규모의 주문이 몰린 것으로 확인됐다.

알파벳은 올해 4월에도 유럽 시장에서 65억 유로(약 11조원) 규모의 채권을 발행해 자금을 조달한 바 있다.

AI 투자를 주도하는 대형 기술기업들은 막대한 현금 유동성을 보유하고 있지만, 투자 규모가 워낙 방대해 채권 발행에도 적극적으로 나서는 추세다. 메타는 지난달 말 300억 달러 규모의 채권을 발행했고, 오라클도 지난 9월 180억 달러 규모의 채권을 통해 자금을 마련한 바 있다.

모건스탠리는 "주요 빅테크 기업들이 2028년까지 AI 관련 인프라 구축에 약 3조 달러(약 4천300조원)를 투입할 것"이라며 "이같은 경쟁은 더 격화될 것"으로 내다봤다.