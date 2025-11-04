빅테크, AI 인프라 투자 경쟁 격화…'빚투' 강행도

모건스탠리 "2028년까지 빅테크 AI 인프라 투자액 3조 달러 예상"

인공지능(AI) 개발 경쟁이 거세진 가운데 빅테크가 막대한 자금을 조달해 AI 인프라 확충에 나서고 있다. 일부 기업은 빚을 내서라도 투자를 이어가는 모습이다.

4일 블룸버그통신은 구글과 메타 등 주요 기업이 컴퓨팅 성능을 높이기 위한 그래픽처리장치(GPU) 등 칩 확보와 데이터센터 건설을 위한 투자 자금 조달에 나섰다.

현재 구글 모회사 알파벳은 미국과 유럽 시장에서 총 250억 달러(약 36조원) 규모의 채권 발행을 추진 중인 것으로 전해졌다. 구체적으로 유럽에서는 약 65억 유로(약 10조7천억원), 미국에서는 175억 달러(약 25조원) 규모의 채권이 발행될 예정이다.

미국 내에서는 만기 3년에서 50년에 이르는 8종류의 채권이 발행되며, 50년 만기 채권의 금리는 미 국채보다 1.07%포인트(p) 높은 수준으로 알려졌다. 이미 투자자들로부터 약 900억 달러 규모의 주문이 몰린 것으로 확인됐다.

알파벳은 올해 4월에도 유럽 시장에서 65억 유로(약 11조원) 규모의 채권을 발행해 자금을 조달한 바 있다.

AI 투자를 주도하는 대형 기술기업들은 막대한 현금 유동성을 보유하고 있지만, 투자 규모가 워낙 방대해 채권 발행에도 적극적으로 나서는 추세다. 메타는 지난달 말 300억 달러 규모의 채권을 발행했고, 오라클도 지난 9월 180억 달러 규모의 채권을 통해 자금을 마련한 바 있다.

모건스탠리는 "주요 빅테크 기업들이 2028년까지 AI 관련 인프라 구축에 약 3조 달러(약 4천300조원)를 투입할 것"이라며 "이같은 경쟁은 더 격화될 것"으로 내다봤다.

