넷마블, '일곱 개의 대죄: 오리진' 지스타 2025 무대 이벤트 공개

넷마블(대표 김병규)은 '지스타 2025'에서 진행하는 신작 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진'의 현장 이벤트를 4일 공개했다.

오는 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 열리는 이번 지스타 현장에서는 '일곱 개의 대죄: 오리진'의 초반 스토리와 오픈월드 모험을 체험할 수 있는 시연 빌드가 공개된다. 또한 ▲알비온 토벌전 ▲던전 '심층 거미굴' ▲추첨 이벤트 등 무대 프로그램이 마련될 예정이다.

무대에서는 유명 인플루언서들이 팀을 이뤄 고난도 전투 콘텐츠인 '알비온 토벌전'을 플레이한다. 해당 콘텐츠는 발리스타 이용, 파티원 구출 등 다양한 전투 기믹이 포함되어 있다.

'심층 거미굴'은 파티원 간 협력이 필수적인 던전으로, 인플루언서들이 타임어택 대결을 펼칠 예정이다. TPS 형태의 '벨라토 PvP 미니게임'도 별도 이벤트 모드로 선보인다.

지스타 마지막 날인 16일에는 국내 인기 버추얼 아티스트가 게임의 세계를 소개하는 특별 무대가 진행된다.

넷마블은 지스타 기간 동안 시연 빌드의 보스 타임어택 챌린지 이벤트 참여자 대상 추첨을 통해 '플레이스테이션5 프로'를 증정하는 이벤트를 매일 진행한다.

'일곱 개의 대죄: 오리진'은 '일곱 개의 대죄' IP 기반 오픈월드 액션 RPG다. 게임은 브리타니아 대륙 탐험, 태그 전투, 합기, 무기와 영웅 조합에 따른 액션 등을 특징으로 한다. 게임은 내년 1월 28일 콘솔(PS5), PC(스팀), 모바일 플랫폼으로 글로벌 동시 출시될 예정이다.