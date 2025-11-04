SK에너지, 11월 ‘클린 데이’…전국 주유소 청결·안전 강화

주유원 새 유니폼 착용·근무복장 준수 등 서비스 품질 전반 점검

디지털경제입력 :2025/11/04 09:07    수정: 2025/11/04 09:08

류은주 기자

SK에너지가 전국 주유소에서 ‘클린 데이’ 캠페인을 벌인다.

SK에너지는 11월 한 달간 전국 SK주유소에서 올들어 세번째 클린 데이 캠페인을 진행한다고 4일 밝혔다. 이 캠페인은 고객들이 이용하는 주유소 공간을 청결하게 유지하고 주유소 직원들이 안전 관리에도 더욱 철저를 기하자는 취지로 추진됐다.

SK에너지 관계자는 “올해 클린 데이 캠페인을 진행하는 동안 고객 만족도와 신뢰도가 더 높아진 것으로 분석됐다”면서 “SK주유소가 더 쾌적한 서비스를 제공하는 장소로 거듭날 것”이라고 말했다.

SK에너지가 11월 한 달간 전국 SK주유소에서 ‘클린 데이’ 캠페인을 실시한다. (사진=SK에너지)

앞서 클린 데이 캠페인은 지난 5월과 8월 두 차례에 걸쳐 전국 1천100여 개 주유소에서 실시됐다. SK에너지는 그때마다 청결∙안전 서비스가 뛰어난 120개 주유소를 선정해 포상하는 등 현장의 자발적인 청결 실천을 독려해왔다.

이런 노력에 힘입어 SK에너지는 지난 9월 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 발표한 ‘2025년 한국산업의 고객만족도(KCSI)’ 주유소 부문에서 15년 연속 1위를 차지한 바 있다.

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
