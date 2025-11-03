美 관세에 직격탄…지누스, 3분기 적자전환

지누스가 미국 관세 인상에 따른 여파로 3분기 적자로 전환했다. 다만 10월부터 관세 영향 완화를 위한 매트리스 가격 인상을 단행하면서 4분기부터 이익률 회복이 가시화될 것이라는 전망이다.

3일 지누스는 올해 3분기 연결기준 매출이 전년 동기 대비 11.4% 줄어든 2천417억원을 기록했다고 공시했다. 미국 매출이 전년 동기 대비 17.3% 감소한 1천824억원에 그치면서 전체 실적을 끌어내렸다.

영업손실은 78억원으로 지난해 119억원에서 적자 전환했다. 매출총이익률은 전년 동기 대비 3%포인트 하락한 26.3%로 나타났다.

지누스 그린티 베딩 토퍼

품목별로는 매트리스와 비매트리스 판매가 모두 줄었다. 매트리스 매출은 1천777억원으로 전년 동기 대비 10.8% 감소했다. 같은 기간 비매트리스는 12.7% 줄어든 642억원으로 집계됐다.

지누스 측은 “3분기 실적은 관세 인상과 일시적 주문 지연으로 부진했지만, 이는 구조적인 경쟁력 약화가 아닌 외부 변수에 따른 일시적 영향으로 지누스의 본질적 경쟁력에는 변함이 없다”며 “10월부로 관세 영향 완화를 위한 매트리스 가격 인상을 완료함에 따라 4분기부터는 이익률 회복이 점차 가시화될 것으로 기대한다”고 설명했다.

관련기사

지난 8월부터 가동을 시작한 캄보디아 공장은 2026년 내 연간 생산 100만 개 규모를 목표로 안정화될 예정이다. 3분기 가동률은 13.5%로 내년 하반기에는 가동률이 90%에 달할 것이란 예상이다.

지누스는 “신규 ODM 수주 확대와 운영 효율화를 통해 원가 구조 개선과 재고 자산의 정상화를 지속 추진하고 있다”며 “연구개발(R&D) 혁신에 집중하고 있으며, 현재의 위기를 재도약의 기회로 삼아 준비하고 있다”고 강조했다.