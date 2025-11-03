"AI‧빅데이터는 K-바이오헬스 키울 핵심 자원”

인공지능(AI)과 의료 빅데이터가 우리나라 바이오헬스 시장을 성장시키는 핵심 동력인만큼 정부 지원을 체계화해야 한다는 전문가들의 견해가 나왔다.

보건의료 빅데이터 미래포럼이 3일 오후 서울 서초 엘타워에서 개최됐다. 주제는 ‘AI와 빅데이터를 통한 보건의료 미래 성장’이다. 이 자리에서는 AI 기술과 보건의료 데이터가 주도할 산업 변화와 미래 방향에 대한 모색이 이뤄졌다.

장병택 서울대 헬스케어 AI연구원장은 ‘AI 발전이 가져온 헬스케어 산업의 현재와 미래’를 주제로 기조강연에 나섰다. 이어진 세션 1은 ‘헬스케어 산업의 국내외 동향과 전망’에 대한 각 분야 전문가 발표가 진행됐다.

KOTRA 정다희 수석전문위원은 ‘데이터기반 디지털 헬스케어 해외시장 트렌드’에 대해 설명했다. 송병선 한국데이터산업협회장은 ‘공공데이터로서 의료데이터 활용 방안’을 제시했다. 보건복지부 박지민 서기관은 ‘디지털헬스케어법 등 정부 정책 방향’에 대해 강연했다.

이후 세션 2는 ‘보건의료 분야 AI 활용 사례’ 주제로 강연이 진행됐다.

연자 및 발제는 ▲국립암센터 김열 국가폐암검진 질관리 중앙센터장 ‘국가 폐암검진에서의 AI 프로그램 활용과 질 관리’ ▲고현웅 마고 대표 ‘Voice AI를 활용한 디지털 헬스케어 활용사례’ ▲네이버 나군호 헬스케어연구소장 ‘생성형 인공지능 시대의 디지털 헬스케어’ ▲건강보험심사평가원의 송규섭 정보전략부장 ‘심사평가원의 AI활용사례’ 등이다.

심사평가원 국선표 빅데이터실장은 “AI와 빅데이터는 보건의료 미래 성장을 견인할 핵심 자원”이라며 “포럼이 향후 보건의료 분야의 지속 가능한 발전 방안을 모색하는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다”라고 밝혔다.