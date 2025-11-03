쿠팡플레이, 축구 국가대표팀 볼리비아·가나 2연전 생중계

쿠팡플레이가 축구국가대표팀의 올해 마지막 평가전 2연전을 생중계한다. 대표팀은 14일 오후 8시 대전월드컵경기장에서 볼리비아전, 18일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 가나전을 앞두고 있다.

2연전은 2026 북중미 월드컵 조 추첨을 앞두고 피파 랭킹 포인트를 쌓을 마지막 기회다. 11월 발표 예정인 피파 랭킹이 조 추첨 시 최종 포트 배정의 기준이 되며, 상위 포트를 확보할수록 강팀과의 조 편성 가능성을 낮출 수 있다.

첫 상대인 랭킹 76위 볼리비아는 한국 축구국가대표팀이 상대 전적 1승 2무로 앞서 있지만, 최근 기세가 만만치 않다. ‘남미의 복병’으로 불리는 볼리비아는 지난 9월 월드컵 남미 예선에서 브라질을 꺾는 이변을 일으킨 팀이다.

랭킹 73위 가나는 아프리카를 대표하는 강호로, 2022년 카타르 월드컵 이후 약 3년 만에 다시 맞붙는 팀이다. 당시 가나의 단단한 조직력과 발빠른 역습에 패배했다.

평가전에는 손흥민, 김민재, 이강인, 이재성 등 세계 무대에서 활약 중인 대표팀 핵심 선수들이 총출동한다.

쿠팡플레이는 전문 해설진과 함께 경기의 흐름과 관전 포인트를 한층 깊이 있게 전달할 예정이다. 볼리비아전은 윤장현 캐스터, 이근호 해설위원, 임형철 해설위원이 중계하며, 가나전은 양동석 캐스터, 이근호 해설위원, 장지현 해설위원이 생동감 넘치는 해설을 선보인다.

아울러 각 경기 킥오프 1시간 전인 오후 7시부터 ‘프리뷰쇼’를 통해 경기 프리뷰와 예상 전술을 소개한다.