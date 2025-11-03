'9분 충전→100km 주행' 전기 오토바이 나왔다

커피 한 잔을 마시는 짧은 시간 동안 충전하면 약 100km를 더 달릴 수 있는 전기 오토바이가 등장했다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.
화제의 제품은 '히로(Hro)’로 스페인 전기 바이크 브랜드 BBM 모토사이클 제품이다. 모듈식 구조로 된 이 오토바이는 9분만 충전하면 약 96km를 더 주행할 수 있는 것이 특징이다. 이는 지금까지 출시된 전기 바이크 중 가장 빠른 충전 속도라고 이 매체가 전했다.
DC 초고속 충전을 이용하면 15분 만에 최대 80%까지 충전할 수 있다. 배터리 용량은 12.96kWh이며, 완전 충전하면 최대 220km 주행할 수 있다. DC 충전기가 아닌 흔히 가정에서 사용되는 타입2 AC 충전기를 사용하면 80% 충전에 78분이 걸린다. 흔히 볼 수 있는 220V 콘센트로는 약 2시간 40분이 소요된다.
이 바이크의 듈형 아키텍처를 갖춰 ▲스트리트파이터 ▲로드스터 ▲카페레이서▲스크램블러 등 여러 대의 바이크로 탄생시킬 수 있는 장점이 있다.
또, 94마력, 150Nm 토크를 자랑하는 전기모터를 탑재해 최고 시속 190km를 자랑해 200kg의 가벼운 무게를 갖춘 바이크치고는 상당한 인상적인 수치다. 기기는 플라스틱 소재가 아닌 생체 복합소재가 주로 쓰였다.
BBM은 내년 하반기 경 히로의 최종 시제품을 출시할 예정이다. 예상 가격은 16,900유로(약 2천780만원)로 예상된다.
뉴아틀라스는 BBM 모토사이클이 라이브와이어 등 대기업 제품처럼 극한의 성능을 추구하는 대신 충전속도, 경량화, 플랫폼 유연성에 집중하는 차별화된 접근 방식을 취하고 있다고 평했다.