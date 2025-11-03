보험연수원 '크립토 전문가 과정' 11월 27일 개강

보험연수원이 보험·금융기관 종사자들을 대상으로 한 ‘크립토 전문가 과정’을 오는 27일부터 개강한다.

3일 보험연수원은 이 같은 계획을 밝히며 총 6개 과정을 운영한다고 전했다.

블록체인 기반 보험 혁신부터 디지털 자산·STO(증권형토큰) 등에 대한 핵심주제를 현장 중심으로 다룰 예정이다.

과정별로는 ▲보험공통 ▲금융공통 ▲컴플라이언스 ▲재무·회계 분야로 구성됐다.

7~14시간 대면 집중 교육으로 진행되며, 실습용 디지털자산 교재도 제공된다.

하태경 보험연수원장은 "블록체인과 디지털자산은 금융산업의 미래 경쟁력을 좌우

할 핵심 영역으로, 이를 정확히 이해하고 대응할 수 있는 전문 인력 양성이 무엇

보다 중요하다"며 "보험업계를 포함한 금융권 전반이 크립토 시대를 준비할 수

관련기사

있도록 교육 기반을 선도적으로 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

수강 희망자는 보험연수원 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.