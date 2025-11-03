머스트잇, ‘블랙 머스티벌’ 진행…최대 99% 할인

명품 커머스 머스트잇은 3일부터 연중 최대 할인 행사인 ‘블랙 머스티벌(BLACK MUSTIVAL)’을 진행한다고 이날 밝혔다.
‘블랙 머스티벌’은 머스트잇이 매년 11월 진행하는 기획전으로, 올해는 '1년에 단 한 번, 머스트잇 역대급 할인 페스티벌'이라는 슬로건 아래 진행된다.
이번 행사는 최대 99% 혜택과 함께 ▲한정 수량 특가 ▲무제한 쿠폰 및 나이트 중복 쿠폰 ▲럭키 드로우 등 다양한 프로그램으로 구성됐다. 겨울 시즌 수요가 높은 ▲패딩 ▲코트 ▲머플러 등 아우터와 방한 액세서리 제품군을 대거 포함해 실질적인 혜택을 강화했다. 머스트잇은 블랙 컬러를 주제로 한 큐레이션 상품을 선보여 소비자에게 차별화된 쇼핑 경험을 선사할 예정이다.
페이코 선착순 추가 중복 할인과 함께 신규 회원 대상 첫구매 혜택도 마련됐다.
머스트잇은 블랙 머스티벌 시즌 한정 특가 프로그램 ‘블랙 슈퍼딜’을 운영한다. 매주 월·수·금 오전 11시에 오픈되는 한정 특가 코너다. ▲몽클레르 ▲막스마라 ▲버버리 등 주요 브랜드의 인기 상품이 포함된다.
또한 ‘무제한 쿠폰 혜택’은 횟수와 금액 제한 없이 사용할 수 있는 최대 9% 무제한 쿠폰, 매일 밤 8시 선착순으로 지급되는 나이트 쿠폰으로 구성돼 있다. 이와 함께 매주 럭셔리 아이템을 100원에 구매할 수 있는 ▲‘블랙 럭키 드로우’, 블랙 컬러를 테마로 한 ▲‘블랙 스타일링’과 ▲‘블랙 매치 아이템’ 등 다양한 콘텐츠가 함께 운영된다.
머스트잇 관계자는 “블랙 머스티벌은 머스트잇만의 방식으로 재해석한 블랙 프라이데이”라며 “올겨울 한파 대비 필수 아이템부터 시즌 베스트셀러까지 고객이 합리적인 쇼핑 경험을 누릴 수 있도록 준비했다”고 말했다.