머스트잇, ‘블랙 머스티벌’ 진행…최대 99% 할인

명품 커머스 머스트잇은 3일부터 연중 최대 할인 행사인 ‘블랙 머스티벌(BLACK MUSTIVAL)’을 진행한다고 이날 밝혔다.

‘블랙 머스티벌’은 머스트잇이 매년 11월 진행하는 기획전으로, 올해는 '1년에 단 한 번, 머스트잇 역대급 할인 페스티벌'이라는 슬로건 아래 진행된다.

이번 행사는 최대 99% 혜택과 함께 ▲한정 수량 특가 ▲무제한 쿠폰 및 나이트 중복 쿠폰 ▲럭키 드로우 등 다양한 프로그램으로 구성됐다. 겨울 시즌 수요가 높은 ▲패딩 ▲코트 ▲머플러 등 아우터와 방한 액세서리 제품군을 대거 포함해 실질적인 혜택을 강화했다. 머스트잇은 블랙 컬러를 주제로 한 큐레이션 상품을 선보여 소비자에게 차별화된 쇼핑 경험을 선사할 예정이다.

(사진=머스트잇)

페이코 선착순 추가 중복 할인과 함께 신규 회원 대상 첫구매 혜택도 마련됐다.

머스트잇은 블랙 머스티벌 시즌 한정 특가 프로그램 ‘블랙 슈퍼딜’을 운영한다. 매주 월·수·금 오전 11시에 오픈되는 한정 특가 코너다. ▲몽클레르 ▲막스마라 ▲버버리 등 주요 브랜드의 인기 상품이 포함된다.

또한 ‘무제한 쿠폰 혜택’은 횟수와 금액 제한 없이 사용할 수 있는 최대 9% 무제한 쿠폰, 매일 밤 8시 선착순으로 지급되는 나이트 쿠폰으로 구성돼 있다. 이와 함께 매주 럭셔리 아이템을 100원에 구매할 수 있는 ▲‘블랙 럭키 드로우’, 블랙 컬러를 테마로 한 ▲‘블랙 스타일링’과 ▲‘블랙 매치 아이템’ 등 다양한 콘텐츠가 함께 운영된다.

머스트잇 관계자는 “블랙 머스티벌은 머스트잇만의 방식으로 재해석한 블랙 프라이데이”라며 “올겨울 한파 대비 필수 아이템부터 시즌 베스트셀러까지 고객이 합리적인 쇼핑 경험을 누릴 수 있도록 준비했다”고 말했다.