황기영 KGM 대표이사 부사장 승진…KG그룹, 정기 임원 인사 단행

황기영 KG모빌리티 대표이사 전무가 부사장으로 승진했다. 황 부사장은 2024년 5월 열린 임시 주주총회 및 이사회에서 대표이사로 선임돼 경영을 이끌고 있다.

KG그룹은 2026년 정기 임원 인사를 단행했다고 3일 밝혔다.

이번 인사는 불확실하고 급변하는 경영 환경에 선제적으로 대응하고, 계열사별 경쟁력 강화를 통한 기업 가치 제고를 목표로 실시됐다.

지난 11일 열린 '무쏘 EV' 양산 기념식에서 임직원들이 기념 사진 촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 황기영 대표이사, 노철 노동조합 위원장, 곽재선 회장, 박장호 대표이사.

KG그룹은 이번 인사를 통해 핵심 사업의 전문성과 책임 경영을 강화하고, 미래 성장동력 확보에 박차를 가할 방침이다.

KG그룹은 앞으로도 '존경받는 기업, 자랑스런 회사'라는 비전을 바탕으로 그룹 전체의 시너지를 강화하고, 친환경·디지털 전환 등 미래 산업 변화에 선제적으로 대응해 지속 가능한 성장과 사회적 책임을 실현해 나갈 계획이다.

2026년 정기 임원 승진은 사장 1명, 부사장 3명, 전무이사 2명, 상무이사 12명, 상무(보) 20명, 이사대우 2명 등 총 40명 인사를 실시했다.

승진 명단은 다음과 같다.

< 승진 >

■ KG 모빌리티

○ 부사장 ▲황기영

○ 상무 ▲이병길 ▲최진안 ▲박종관 ▲김현진

○ 상무(보) ▲안응표 ▲문병호 ▲여상구 ▲손규하 ▲송기석

■ KG 스틸

○ 전무 ▲한상무

○ 상무 ▲이우석

○ 상무(보) ▲김재욱 ▲박한규 ▲한재신

■ KG 모빌리티커머셜

○ 전무 ▲김종현

○ 상무(보) ▲김현곤 ▲배종민 ▲최지호

■ KG 케미칼

○ 상무(보) ▲김익열 ▲김도영 ▲곽용섭

■ KG 에코솔루션

○ 상무 ▲조성환

■ KG 이니시스

○ 상무(보) ▲김현석

○ 이사대우 ▲윤원섭

■ KG 모빌리언스

○ 상무 ▲김경원 ▲조은경

■ KG ICT

○ 사장 ▲이상준

○ 부사장 ▲박완상

○ 상무(보) ▲강준석 ▲김하영

■ KG GNS

○ 부사장 ▲권효근

○ 상무(보) ▲임강택 ▲윤석호

■ 이데일리

○ 상무 ▲이정훈 ▲류성 ▲장재호

■ KG F&B

○ 이사대우 ▲강영택

■ KG 써닝라이프

○ 상무 ▲신금만

■ KG 에듀원

○ 상무(보) ▲김상엽