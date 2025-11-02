'50년을 넘어, 다음 100년으로'… 한국요꼬가와전기, 산업 자동화 비전 제시

한국요꼬가와전기가 플랜트 제어 기술의 상징인 분산제어시스템(DCS) 센텀 50주년을 맞아 AI 시대의 새로운 산업 운영 패러다임을 제시했다.

한국요꼬가와전기는 여수에서 ''50년을 넘어, 다음 100년으로(Beyond 50, Toward the Next 100 years)'를 주제로 센텀 50주년 기념 세미나를 열고 반세기 혁신의 여정과 미래 비전을 공유했다고 2일 밝혔다.

DCS는 플랜트와 공장의 설비·공정을 중앙에서 통합적으로 제어·감시하는 핵심 자동화 인프라로 안전하고 효율적인 산업 운영을 가능하게 하는 핵심 기술이다.

나카지마 코이치 한국요꼬가와전기 대표이사(이미지=한국요꼬가와전기)

1975년 세계 최초로 개발된 요꼬가와의 DCS 센텀은 지난 50년간 플랜트 자동화와 제어 기술의 표준으로 자리 잡았다. 이번 행사는 오랜 기간 센텀을 신뢰해온 고객들에게 감사의 뜻을 전하고, AI와 디지털 전환 시대의 새로운 도약 방향을 제시하는 자리로 마련됐다.

행사에서는 '더 센텀 퓨처(The Centum Future)'를 주제로 자율 운영의 진화와 AI 활용 전략이 발표됐다. 주요 세션에는 '디엑스(DX) 기반 위에 세우는 에이엑스(AX): 데이터 기반 스마트 제조 로드맵', '산업 AI의 진화(IA2IA)', 'ESG 경영을 위한 에너지 절감', '원가 절감, 인사이트로 시작하다', '디지털 기반 산업 안전 강화' 등이 포함됐다. 현장에서는 최신 제어 시스템과 AI 솔루션을 직접 체험할 수 있는 기술 데모도 함께 진행됐다.

나카지마 코이치 한국요꼬가와전기 대표이사는 "50년 전 요꼬가와의 센텀은 '계장의 디시에스화'를 통해 산업 자동화의 혁신을 열었다"며 "앞으로는 '계장의 AI화'를 실현해 인공지능과 로봇 융합을 통해 자율 조업과 지속 가능한 산업 가치를 창출하겠다"고 말했다. 이어 "센텀(CENTUM)이 라틴어로 '100'을 뜻하듯, 요꼬가와는 100주년을 향해 고객과 함께 성장할 것"이라고 밝혔다.