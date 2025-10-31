프레데터·위키드·주토피아·명탐정코난, CGV서 더 실감나게 본다

CGV가 11월 판타지적인 재미와 상상력을 자극하는 다양한 장르의 영화를 기술 특별관에서 선보인다고 31일 밝혔다.

SF 액션 어드벤처 ‘프레데터’ 시리즈 신작과 뮤지컬 영화 ‘위키드’, 디즈니 애니메이션 ‘주토피아’의 속편을 SCREENX·4DX·ULTRA 4DX·IMAX·Dolby Atmos 등 기술 특별관 전 포맷으로 선보인다. 마니아들에게 꾸준히 사랑받는 ‘명탐정 코난: 척안의 잔상’도 SCREENX·4DX·ULTRA 4DX로 재개봉한다.

11월 5일 개봉하는 ‘프레데터: 죽음의 땅’은 추방당한 프레데터 ‘덱’이 우주에서 가장 위험한 행성에서 ‘티아’(엘 패닝)와 예상치 못한 동맹을 맺어 최상위 포식자에 맞서는 이야기를 담았다. SCREENX에서는 죽음의 땅의 사막과 정글, 늪지대 등 다양한 모습을 양옆 스크린으로 확장해 관객이 미지의 행성을 누비는 듯한 생동감 있는 몰입감을 전한다. 4DX에서는 프레데터 특유의 거칠고 강렬한 액션을 다양한 효과로 구현해 전투의 긴장감을 높였다. IMAX의 대형 스크린과 Dolby Atmos의 입체 사운드는 외계 행성의 압도적인 스케일과 전투의 생생함을 한층 실감나게 담아낸다.

전편에 이어 영화 팬들의 기대를 모으고 있는 ‘위키드: 포 굿’은 11월 19일부터 만날 수 있다. SCREENX에서는 VFX로 확장된 압도적 비주얼로 몰입을 극대화한다. 주요 뮤지컬 넘버와 마법의 순간마다 스크린이 양옆으로 확장돼 오즈의 세계와 하늘, 도시, 마법의 빛을 장대한 스케일로 즐길 수 있다. 4DX로는 판타지 세상을 다양한 환경 효과로 구현해 마치 영화 속 공간으로 직접 들어가는 듯한 체험을 할 수 있다. IMAX에서는 오즈의 세계를 압도적인 스케일로 생생하게 즐길 수 있고, Dolby Atmos에서는 풍부한 사운드로 뮤지컬 넘버와 OST를 감상할 수 있다.

11월 26일, 전편 개봉 9년 만에 돌아오는 디즈니 인기 애니메이션 ‘주토피아 2’는 ‘주디’와 ‘닉’의 새로운 모험을 그린다. SCREENX에서는 영화 속 다채로운 공간이 양옆 스크린에 가득 펼쳐져 관객이 주토피아 시티를 함께 누비는 듯한 현장감을 선사한다. 4DX에서는 스펙터클한 모험을 모션 체어 효과 등으로 생동감 있게 구현해 주인공들의 활약이 바로 눈 앞에서 펼쳐지는 듯한 생생함을 느낄 수 있다. IMAX와 Dolby Atmos에서는 밝고 경쾌한 캐릭터들의 움직임과 주토피아의 에너지를 시각·청각적으로 더욱 풍부하게 즐길 수 있다.

관련기사

탄탄한 팬층을 보유한 ‘명탐정 코난: 척안의 잔상’은 SCREENX·4DX·ULTRA 4DX 포맷으로 11월 12일 재개봉해 다시 관객과 만난다. SCREENX에서는 설원 위 추격전과 사건 현장을 확장된 스크린으로 즐길 수 있어, 관객이 직접 ‘코난’과 함께 범인을 쫓는 듯한 스릴을 느낄 수 있다. 4DX에서는 스케이트보드 질주, 축구공 액션, 눈보라 효과를 정교하게 구성해 액션의 재미를 더했다.

CGV 전정현 콘텐츠운영팀장은 “기술 특별관은 영화를 보는 것을 넘어 스토리를 온몸으로 체험하고 감각적으로 경험하게 한다”며 “특히 11월에는 판타지적 상상력으로 완성된 영화들이 잇달아 개봉하는 만큼 관객이 스크린 속 세계에 한 걸음 더 다가가길 바란다”고 말했다.