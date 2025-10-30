"에어버스 R&D센터 대전에 들어선다"

우주 및 항공 글로벌 기업 에어버스가 대전에 R&D센터를 설립한다.

30일 대전서 열린 퀀텀 커넥터 데이에서 마지막 주제발표자로 나선 대전테크노파크 권성수 우주양자산업센터장은 "대전 엑스포타워 20층에 에어버스 R&D센터가 들어선다"고 말했다.

권 센터장은 이날 '대전 양자산업, 세계를 향한 혁신과 투자 기회'를 주제로 강연하며 "에어버스 측에서 2명 정도가 우선 상주하는 것으로 안다"고 말했다.

30일 열린 퀀텀 커넥트 데이에서 주제발표 중인 대전테크노파크 권성수 우주·양자산업센터장.

에어버스 경영진은 다음달 한국을 찾는 것으로 알려졌다.

에어버스는 우리나라가 지난 2015년 구입한 A330 공중 급유기 1조 4천억 원애 대한 절충교역(수출액에 비례해 일정액을 수입해주는 교역 시스템)차원에서 국내 중소기업 제품을 구입해야할 의무가 있다는 것. 이들이 이행해야할 절충교역액은 6천 660억 원이다.

권 센터장은 또 "정부 양자 R&D의 90%가 대전서 이루어지고, 국내 석·박사 인력의 50%가 대전에 있다"며 "대신 대전은 지역 특성상 양자 공급 체인에서 1차 밴드는 없다"고 말했다.

권 센터장은 또 나노종합기술원이 KAIST와 양자팹 구축을 추진 중이라는 말도 보태며 대전이 우리나라 양자의 중심도시임을 강조했다.

양자컴퓨터 활용 분야로는 인공지능(AI), 바이오, 국방, 에너지 등 4개 분야 협업 모델의 사례를 공개했다.

관련기사

AI는 아이온큐와 KISTI, 바이오는 지온바이오텍과 큐노바, 한국생명공학연구원 간 협력 예를 들었다. 또 국방분야 양자 협력 모델에 대해서 한국표준과학연구원과 방위사업청, ADD, 대전한화시스템연구소 협력을 예로 들었고, 에너지 분야에서는 KAIST(이차전지)와 한국전력연구원(스마트그리드), 한국원자력연구원(원자로} 등을 거론했다.

30일 퀀텀 커넥트 데이가 대전 엑스포타워 20층에서 열렸다.

이에 앞선 주제 발표에선 큐도라 야니 헤이키넨 부사장이 '큐도라 이온트랩 양자컴퓨터에서의 근거리 제어(NFQC)', 옥스포드 인스트루먼트 가오보 판매지원 엔지니어가 '극저온 인프라가 양자 컴퓨팅을 어떻게 끌어가는가', 노르마 정현철 대표가 '글로벌 양자 클라우드 서비스 로드맵', 한양대 장태환 전자공학부 교수가 '초전도 양자 컴퓨팅 이론과 활용' 등을 소개했다.