[인사] 동아쏘시오그룹

[승진]
◇용마로지스 ▲부회장 이종철(64년생, 전 용마로지스 대표이사 사장) ▲사장 황병운(74년생, 전 동아ST SCM실장)
◇동아에코팩 ▲부회장 박성근(68년생, 전 동아에코팩 대표이사 사장) ▲사장 오무환(70년생, 전 동아쏘시오홀딩스 윤리경영실장)
◇에스티젠바이오 ▲사장 이현민(72년생, 전 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장)
◇동아쏘시오홀딩스 ▲전무이사 경영지원실장 겸 정책지원팀장 고승현 ▲상무 경영기획실장 이대우 ▲상무보 준법경영팀장 정성연
◇동아ST ▲전무 ETC사업본부장 김윤경 ▲상무 경영기획관리실장 김상운 ▲상무 준법경영실장 겸 법무팀장 홍경표 ▲상무 생산본부장 임진순 ▲상무보 R&D사업개발실장 정진석 ▲상무보 제품사업개발실장 겸 사업개발팀장 최영진
◇동아제약 ▲상무보 박카스사업부장 송인식 ▲상무보 OTC사업부 마케팅부장 홍민아
◇동아오츠카 ▲상무이사 경영지원실장 박재영 ▲상무보 환경경영 TFT단장 김준하
◇아벤종합건설 ▲상무 경영지원실장 서호형 ▲상무보 안전보건실장 이증하 ▲상무보 사업지원실장 이동권 ▲상무보 기술지원실장 윤영호
◇한국신동공업 ▲상무보 경영지원실장 겸 인사총무팀장 정유헌
◇동아참메드 ▲상무보 경영관리실장 이상원
[전환] ◇에스티팜 ▲사장 대표이사 사장 겸 동아쏘시오그룹 R&D 최고책임자(CTO) 성무제