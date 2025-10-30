케이유니콘-TEDCO, 한국 기술 스타트업 미국 진출 돕는다

케이유니콘인베스트먼트(공동대표 김홍일·장경국)는 미국 메릴랜드 주의 기술혁신 투자기관인 TEDCO와 기술기반 스타트업 공동 발굴·투자·사업화 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양국의 혁신 생태계를 잇는 전략적 파트너십으로, 한국 기술 스타트업의 미국 진출 교두보를 마련하고 공공기술의 사업화와 글로벌 펀드 협력 모델을 강화하기 위한 목적을 갖는다.

주요 협력 내용은 ▲기술기반 스타트업 공동 발굴 및 평가 ▲공동 투자 및 펀드 연계 추진 ▲기술 가치평가와 사업화 타당성 검토 ▲정부 및 공공 R&D 프로그램 협력 ▲양국 기술기업의 글로벌 시장 진출 지원 등이다.

케이유니콘인베스트먼트-TEDCO

1998년 메릴랜드 주가 설립한 공공 기술혁신 투자기관인 TEDCO는 기업가들을 위한 혁신 생태계를 육성해 경제적 역량 강화와 성장 촉진에 선도적인 역할을 함과 동시에 기술 및 생명과학 기반 기업을 발굴, 투자, 성장을 지원하고 있다.

케이유니콘인베스트먼트는 기술기반 스타트업에 집중하는 벤처 투자사로, 지식재산(IP) 사업화와 글로벌 비즈니스 기회 발굴에 강점을 보유하고 있다. 핵심 운용역들의 글로벌 비즈니스 개발 경험과 산업 선도자, 혁신가들로 구성된 폭넓은 네트워크를 기반으로, 혁신적 기술을 보유한 기업가를 발굴 및 지원하여 그들이 글로벌 시장으로 확장하고 잠재력을 극대화할 수 있도록 돕는 데 주력하고 있다.

장경국 케이유니콘인베스트먼트 대표는 "양국의 스타트업과 기업가들이 함께 모여 협업을 촉진하고, 혁신과 국경을 초월한 성장을 위한 새로운 기회를 열어갈 수 있도록 TEDCO와 파트너십을 맺게 돼 매우 기쁘다"고 말했다.



트로이 르메일-스토발 TEDCO 대표는 "TEDCO와 케이유니콘인베스트먼트는 혁신 생태계 전반에서 더 많은 성장의 기회를 창출하고자 하는 같은 목표를 지향하고 있다"면서 "이런 공통된 비전을 바탕으로 혁신 생태계를 함께 발전시킴으로써, 양국 모두에서 지속적인 혁신 성장과 경제 발전이 이뤄질 것이라 믿는다"고 밝혔다.